Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

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BURSA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Siyasetin de ticaretin de kayıt dışlılığı var. Maalesef siyasette kayıt dışlılık, siyasete ve topluma yön vermeye çalışıyor. Ticarette de sizin ticaretinizi engellemeye, baltalamaya, yön vermeye çalışıyor." dedi.

Merkez Nilüfer ilçesindeki Bursa Kent Hali esnafını ziyaret eden Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, hal esnafının sorunlarını bildiklerini, üreticinin kazanacağı, tüketicinin ucuz şekilde tüketeceği bir sistemi kurmak için çok çalıştıklarını söyledi.

Tüfenkci, Türkiye'de yaklaşık 100 milyar liralık sebze meyve ticareti yapıldığını belirterek, "Sebze ve meyve ticaretinde prim oranlarının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Yaklaşık yüzde 25 oranında asgari bir fire olduğunu düşündüğümüzde bu 25 milyarı çöpe atıyoruz demektir. Biz istiyoruz ki bu 25 milyar, hem satıcının hem üreticinin hem de tüketicinin cebinde kalsın. Düzenleme mantığımız bunun üzerinde gidiyor." diye konuştu.

- "Teşvik de para da vereceğiz"

Türkiye'nin sebze üretiminde Avrupa 4'üncüsü, meyve üretiminde dünya 10'uncusu olduğunu kaydeden Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Kazanç ve ticaret bakımından istediğimiz oranda üreticiye, bu işin ticaretini yapanlara ve tüketiciye yansımadığını görüyoruz. Sebze-meyve ihracatımızdaki sıkıntıları giderme adına yapmış olduğumuz çalışmalar bir yana, özellikle kamu standardından tutun da ürünün tarlada kazanabilmesi, ekiminden emin ellerde toplanmasına kadar, kamu ve ambalaj standartlarının belirlenmesine kadar, soğuk hava depolarının oluşması noktasında, biz haldeyiz ve soğuk hava depolarımızın olması lazım. Bunun için buralara sadece yükümlülük değil, teşvik de para da vereceğiz. Belki yüzde 50'sini, 70'ini hükümet olarak destekleyip yüzde 30'unu sizler elinizi taşın altına koyacaksınız. Yine araçlarda sebze-meyvenin soğuk zincir içerisinde taşınmasını sağlayacağız. Buradan da marketlere yine soğuk zincir içerisinde gitmesinin yolunu açacağız."

- "Siyasetin de ticaretin de kayıt dışlılığı var"

Tüfenkci, kayıt dışılığın en en önemli sorunlardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Siyasetin de ticaretin de kayıt dışlılığı var. Maalesef siyasette kayıt dışlılık, siyasete ve topluma yön vermeye çalışıyor. Ticarette de sizin ticaretinizi engellemeye, baltalamaya, yön vermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Referanduma ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de değinen Tüfenkci, "Bürokrasiyi yetki karmaşasından kurtararak, Türkiye'nin önünü açma, hızlı ve etkin karar almanın önünü açmak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet kararnamelerini muhalefet, 'tek adamlı yönetim şekli' olarak algılıyor. Oysa cumhurbaşkanlığı kararnameleri, etkin yönetimi sağlamak için sadece yönetimsel kararları etkin bir şekilde alabilmek için maddeler içinde yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye, yeni bir hamle yapmak zorundadır"



Her yıl 1 milyon insanın iş gücüne katıldığına işaret eden Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bu, her yıl 1 milyon insana iş, aş bulmak zorundayız anlamına geliyor. Onun için Türkiye, yeni bir hamle yapmak zorundadır. Biz istiyoruz ki artık Türkiye, hızlansın, etkin yönetilsin, denetlensin. Bunun için güçlü meclis, güçlü yönetim ve güçlü bir yargı oluşmasını istiyoruz. Mevcut anayasada yargı, bağımsız. Biz istiyoruz ki yargı, aynı zamanda tarafsız olsun. Bakıyorsunuz birileri bundan rahatsız oluyor ve 'Hayır, yargı tarafsız olmasın.' diyor. Yargının tarafsız olmasından kim, niye, niçin etkilenir? Bugüne kadar Türkiye'de iktidar olmadıkları halde yargı eliyle iktidarmış gibi davrananlar vardı. Onun için 'Eski sistem devam etsin.' istiyorlar. Onlar, eski sistemden memnun olabilirler ama biz değiliz. Birileri, bu sistemin boşluklarından faydalanarak kendilerine rant sağlayabilir. Provokasyonlarla ekonomiyi manipüle edebilir, koalisyonlarla Türkiye'yi güçsüz hale getirmek işlerine yarayabilir. Biz Türkiye'de enflasyonlar, devalüasyonlar, koalisyonlar provokasyonlar, manipülasyonlar olmasın istiyoruz."

Tüfenkci, daha sonra haldeki iş yerlerini gezip, esnafla sohbet etti.



Bakan Tüfenkci'ye, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Arif Tak, eşlik etti.