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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesi) Sadece bir hava üssüne müdahale, eğer devamı gelmezse, yani bu rejimi Suriye'nin başından uzaklaştırmazsak kozmetik bir müdahale olarak kalır. 'Oraya müdahale ettik, durduk' olmaz. En ideali siyasi çözümdür ve bir an önce geçiş hükümetini Suriye'ye getirmemiz lazım."

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