Kalkınma Bakanı Elvan, cenaze törenine katıldı

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MERSİN (AA) - Kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden AK Parti Mersin İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz Ateş son yolculuğuna uğurlandı.

Ateş (47) için Erdemli ilçesindeki Alata Asri Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, Ateş'in yakınlarının yanı sıra Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Mersin Milletvekilleri Yılmaz Tezcan ve Ali Cumhur Taşkın, Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ve partililer de katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ateş'in cenazesi toprağa verildi.

Ateş'in ailesine başsağlığı dileyen Elvan, merhum için dua etti.

Bakan Elvan, cenaze töreninin ardından merkez Mezitli ilçesinde esnafı ziyaret ederek sorunları dinledi. Bir süre kıraathanede oturan Elvan, vatandaşlarla sohbet etti.