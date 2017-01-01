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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik Şanlıurfa'da

08 Nisan 2017 Cumartesi, 12:24

ŞANLIURFA (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) alanını genişletebileceği noktaya kadar taşıdığını belirterek, "Bu yıl buğday ile ilgili kuraklığı da kapsama altına aldık. Gelecek yıl kuraklığın tamamı kapsama altında olacak." dedi.

Çelik, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Bölge Birliğinin açılışında yaptığı konuşmasında, çiftçilerin ürünlerinin risk altında bulunduğunu, bu riski önlemenin de çiftçilerin elinde olduğunu söyledi.

Tarımsal ürünlerin her zaman doğal afetlerle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Çelik, sosyal devlet olarak ürünleri güvence altına alacak adımlar atılması gerektiğini ve bu kapsamda 2005 yılında TARSİM kurulduğunu dile getirdi.

TARSİM'in bugüne kadar çok önemli mesafeler kat ettiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Süreyi uzatmama adına çok hızlı hareket etti ve TARSİM alanını genişletebileceği noktaya kadar taşıdı. Bu yıl buğdayla ilgili kuraklığı da kapsama altına aldık. Gelecek yıl kuraklığın tamamı kapsama altında olacak. Çiftçi kardeşlerimden yıllık mevsimlik sigortaları olduğu için bu kadar risklere karşı yani ürünlerini sigorta ettirmenin önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Artık başka bir kaynaktan bu risklerin karşılanması söz konusu olmayacak. Çiftçinin dostu TARSİM'e geleceksiniz sigorta yaptıracaksınız ve böylelikle risklere karşı da korunmuş olacaksınız. Zaten biz kamu olarak sigorta primlerinin yüzde 50, yüzde 60'nı biz karşılıyoruz. TARSİM'den uzak durmak felaketlere, afetlere kapıyı aralamaktır ki o zaman çiftçinin mağduriyeti söz konusu olacaktır. Buna fırsat verilmemesini çiftçi kardeşlerimden rica ediyorum."

Hem TARSİM'in hem de Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğünün Şanlıurfa'da hizmet verdiğini anımsatan Bakan Çelik, "Amacımız çiftçinin üzerindeki yükü almak, çiftçiye Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla ürünlerin daha uygun şartlarda ve sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak ve neticesinde de verimi arttırmaktır." dedi.

Üretimin, verimin, tarımdaki kalitenin artması noktasında AK Parti iktidarları döneminde tarım ve hayvancılıktaki desteklerin çok üst düzeye çıkarıldığını aktaran Çelik, Şanlıurfa'ya bu yıl 950 milyon liralık destek çıktığını, bunların 770 milyon liralık kısmının çiftçilerin hesabına yatırıldığını söyledi.

Tarım ve tarımsal üretimin çok daha önem arz edeceği önümüzdeki süreçte verimin artması noktasında desteklerin önemli temel taşı görevi göreceğine işaret eden Çelik, şu ifadeleri kulandı:

"Çünkü nüfus artıyor. Turizm açısından ciddi potansiyele sahip Şanlıurfa'da 500 bin Suriyeli yaşıyor. Tüm bunları dikkate aldığımız zaman üretimimizi çok daha yüksek seviyelere çıkarma zorunluluğumuz var. Aksi takdirde birçok dünya ülkesinde açlıklar, yokluklar, kıtlıklar yaşanıyor ama bizde de dışa bağımlı bir durum olur ki bu Türkiye için doğru bir şey değil. Bundan dolayı 'biz üretimimizi nasıl arttırırız, çiftçimizi nasıl destekleriz, hangi alanlarda çiftçimize el uzatabiliriz' diye yaptığımız çalışmalar neticesinde bölgelerde bölge birliklerini kurulmasının çiftçiye en yakın yerden hizmet vermenin önemi açısından bu girişimlerde bulunduk ve çok şükür bugün Şanlıurfa 3 bölge müdürlüğüne kavuşmuş bulunmaktadır."

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