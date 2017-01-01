Çaldıkları kıyafetlerle iş yeri açmışlar

KONYA (AA) - Konya'da çaldıkları kıyafetlerle açtıkları iş yerinde gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki depo, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapılması üzerine soruşturma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalleri belirlenen İsmail P. (36), Necip D. (27), Alparslan P. (26) ile Suriye uyruklu Hüseyin C'yi çaldıkları kıyafetlerle açtıkları iş yerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.