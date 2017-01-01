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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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SGK Başkanı Bağlı:

08 Nisan 2017 Cumartesi, 12:47
SGK Başkanı Bağlı:

KİLİS (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "Esnaf bizim en önemli yönetim ortağımız, SGK olarak onları asla mağdur etmeyeceğiz." dedi.

Bağlı, Kilis Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ev sahipliğinde, Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Ticaret Odası, Küçük Sanayi Sitesi ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bağlı, esnafın sıkıntılarını yerinde incelemek üzere kente geldiklerini söyledi.

Ziyaret kapsamında ilgililerle bir araya geldiklerini ve gerekli müzakerelerde bulunduklarını anlatan Bağlı, esnafı dinlediklerini, masaya yatırdıkları sorunları yakından takip ettiklerini belirtti.

Esnafın sıkıntılarını hep birlikte aşacaklarını dile getiren Bağlı, şunları kaydetti:

"Kilis esnafının özellikle prim ödemeden kaynaklanan sıkıntıları var. Şu ana kadar gerekli ertelemeler yapıldı. Ağustos ayına kadar zaten esnafımızın herhangi bir prim ödeme yükümlülüğü yok. Ağustos ayında da eğer ekonomik durumda çok iyi bir düzelme olmazsa Kilis esnafını tekrar rahatlatmak için erteleme tekrar gündeme gelebilir. Zamanı geldiğinde inşallah Kilisli esnafı tekrar dinleyip onların talebi doğrultusunda bir karar ihdas edilecektir. Esnaf bizim en önemli yönetim ortağımız, SGK olarak onları mağdur etmeyeceğimizi şimdiden söyleyebiliriz."

Belediye Başkanı Hasan Kara da kente geçen yıllarda düzenlenen roketli saldırılar sonucu esnafın yaşamış olduğu tüm sıkıntıları gerek Başbakan Binali Yıldırım'a gerek ilgili bakanlıklara ilettiklerini aktardı.

Yaşanan sıkıntının ağustos ayına kadar düzelmemesi halinde tekrar bir erteleme kararı alınacağını belirten Kara, buna rağmen düzelme olmazsa borçların affı için gerekli girişimlerde bulunacaklarını dile getirdi.

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