"Üreten Türkiye Konuşuyor" programı

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BURSA (AA) - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Önce Brexit, sonra yeni ABD Başkanı ile birlikte küresel ekonomide yeni bir belirsizlik başladı. Yani bütün küresel dengelerin yeniden oluştuğu farklı bir döneme giriyoruz. Bu yeni döneme iyi hazırlanan, reform yapmakta öne geçen ülkeler, geleceğin kazananı olacak." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Üreten Türkiye Konuşuyor" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çalışan ve üreten kesimleri esnaf, çiftçi, işçi, memur, işveren ve girişimcileri temsilen programa katıldığını söyledi.

Türkiye için zor bir yılın geride kaldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Sözde birbiriyle ilgisi olmayan PKK, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleri aynı dönemde ülkemizi hedef aldı. FETÖ'nün hain darbe girişimi, ülkemize pek çok sıkıntı yaşattı. Diğer taraftan etrafımızdaki coğrafya, tam bir ateş çemberi haline geldi. Türkiye, savaştan kaçan 3 milyon mülteciye kucak açtı, onların tek umudu oldu. Bu yaşananların yarısı, başka ülkenin başına gelse hiçbiri ayakta kalamazdı ama biz, dimdik ayaktayız." diye konuştu.

- "Küresel ekonomide yeni bir belirsizlik başladı"

Bu süreçte küresel ekonomideki risklerin de giderek artmaya başladığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Önce Brexit, sonra yeni ABD Başkanı ile birlikte küresel ekonomide yeni bir belirsizlik başladı. Yani bütün küresel dengelerin yeniden oluştuğu farklı bir döneme giriyoruz. Bu yeni döneme iyi hazırlanan, reform yapmakta öne geçen ülkeler, geleceğin kazananı olacak. Hazırlığı iyi yapan ülkeler, toz duman dağıldığında hızla yoluna devam edecek. İşte bu yüzden dışarısı kötüleşirken, içeride safları sıkılaştırmalıyız. Gün, el ele ve omuz omuza verme günüdür. İşçi, işveren, üretici ve kamu görevlileri olarak, hep birlikte çalışma günüdür. 'Üreten Türkiye Konuşuyor' toplantılarını tam bu dönemde yapıyoruz ve şehirleri, bölgeleri öne çıkaracak projeleri, yapılması gereken reformları soruyoruz."

- "Müthiş bir insan varlığına sahibiz"

Hisarcıklıoğlu, Bursa ve Marmara Bölgesi'nin Türkiye'nin en kozmopolit bölgesi olduğunu dile getirerek, "Müthiş bir insan varlığına sahibiz. Türkiye'nin sanayileşmeye başladığı, sanayiyi Türkiye'ye öğreten bölge, burası. Yüksek teknolojiye geçişe de bu bölge öncülük yapıyor. Aynı zamanda müthiş bir tarım merkeziyiz, çok verimli topraklara ve ürünlere sahibiz. Turizmde de büyük bir potansiyel var. O yüzden 'Bursa büyürse, Marmara büyürse, Türkiye büyür.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Eskiden siyasetçiler konuşurdu, biz dinlerdik"

Türkiye'nin karşısında büyük fırsatlar bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Eskiden siyasetçiler konuşurdu, biz dinlerdik. Şimdi tam tersi, idarecilerimiz 'Siz konuşun, biz dinleyelim; siz söyleyin, biz reformları yapalım.' diyor. İşte bugün, tam olarak bunu yapacağız. Biz kürsüden ineceğiz ve söz, sizde olacak. Bursa'nın ve bölgenin ekonomisi istişare edilecek. Bütün talepler söylenecek. Toplantının açılışında olduğu gibi sonunda bakanımız sizinle olacak. Toplantının sonuçlarını, fikirlerinizi dinleyecek. Bu sonuçları daha sonra detaylı olarak hükümetimize de ileteceğiz. Yani üreten Bursa konuşacak, hükümetimiz dinleyecek. Bu, aslında dünyaya örnek olacak bir anlayıştır. Biz, ortak akıl ve istişarenin gücüne inanıyoruz. İstişare istikrarı, istikrar da güveni getirir. Önümüzdeki yeni dönemde de güveni ve istikrarı muhafaza etmeliyiz. İnanıyoruz ki birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek, bu dönemden güçlenerek çıkacağız. İnşallah el birliğiyle ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokacağız."

Programa, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı.











