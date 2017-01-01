TÜBA'dan kök hücre ve embriyo eğitimi

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KONYA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, "Bu eğitim, kök hücre ve embriyo uygulamaları gibi Türkiye'de hızla gelişen ve ülkemizin de iyi bir seviyede olduğu bu alanda, özellikle iş birliği yapması zarureti bulunan bilimsel paydaşlar arasındaki irtibatı sağlamak adına önemli bir çalışmadır." dedi.

Acar, bir otelde, TÜBA ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ortaklığında düzenlenen "Kök Hücre ve Embriyo Uygulamaları Eğitim Sempozyumu"nda, ilahiyatçılardan gelen talep üzerine bu programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

TÜBA olarak kendilerine verilen imkanlar doğrultusunda görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Acar, Türkiye'nin ilme fiili olarak önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Acar, Türkiye'nin bilimsel olarak kalkınması için herkese görev düştüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bu bakımdan tüm araştırma geliştirme, eğitim ve yenilikçilikle ilgili kurum, kuruluş ile bireylerin üzerine düşen görev ve sorumluluğun çok büyük olduğuna inanıyorum. Bu eğitim, kök hücre ve embriyo uygulamaları gibi Türkiye'de hızla gelişen ve ülkemizin de iyi bir seviyede olduğu bu alanda, özellikle iş birliği yapması zarureti bulunan bilimsel paydaşlar arasındaki irtibatı sağlamak adına önemli bir çalışmadır."

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise bu tür toplantıların düzenlenmesinin ihtiyaç olduğunu, yakın zamana kadar Türkiye'nin multidisipliner bakışlara kapı aralayamadığını anımsattı.

Şeker, sempozyumun bilim disiplinleri arasında ortak düşünce oluşturmasına katkı sağlayacağını da kaydetti.