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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Şehit ailelerine yardım bahanesiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:09

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kendilerini vali ve vali yardımcısı gibi tanıtıp şehit yakınlarına ev alınacağını söyleyerek iş adamlarını dolandırmaya çalışan şebeke çökertildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran iş adamı M.A, kendisini arayan kişinin, "Ben Kahramanmaraş Vali Yardımcısıyım. Şehitlerimizin yakınlarına ev alacağız. Bu kampanyaya sen ne kadar katkıda bulunabilirsin?" diyerek para istediğini söyledi.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polislerle irtibatlı iş adamı M.A, kendisinden şehit yakınları için para istemek bahanesiyle yeniden arayan dolandırıcıların verdikleri banka hesabını polise iletti.

Hesabın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki banka şubesine ait olduğunu belirleyen ekipler, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa çalışma yaptı.

İş adamı M.A'dan, dolandırıcıların hesabına 5 bin lira yatırdığını söylemesini isteyen ekipler, önce takip ettikleri hesap sahibi, ardından da parayı almaya gelen dolandırıcıyı suçüstü yakaladı.

Suçlarını itiraf eden zanlıların verdiği bilgiler üzerine Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki bazı adreslere düzenlenen operasyonda 4 kişi daha gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'a getirilen 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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