Bakan Çelik, cenaze törenine katıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde dün midibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Dün 24 kişinin de yaralandığı kazada hayatını haybeden Bekir Arıkan, Adil Avcı ve Tahsin Dal'ın cenazeleri, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Arıkan için Kozan Asri Mezarlık'ta düzenlenen cenaze törenine, yakınları ile AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Kozan Kaymakamı Avni Oral, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Veli Gelebek ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Arıkan'ın tabutunu, Bakan Çelik de vatandaşlarla omuzlayarak defnedileceği alana kadar bir süre taşıdı.

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Bakan Çelik, kazada yaralanarak Kozan Devlet Hastanesinde tedavisi süren Abdullah Bal, Hasan Özcanlı, Mustafa İnce, Erdoğan Alptekin ile Hasan Gezici'yi ziyaret etti.

Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Çelik, daha sonra Aladağ ilçesindeki özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangında yaralanan ve tedavileri aynı hastanede devam eden Fatma Zehra Altun ile Emine Pertlek'le bir süre sohbet etti.

Kazada hayatını kaybedenlerden Adil Avcı'nın cenazesi Gökgöz Mahallesi'nde, Tahsin Dal'ın cenazesi ise Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Akköprü köyünde toprağa verildi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde dün midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı.







