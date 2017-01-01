08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakan Çelik, cenaze törenine katıldı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:12
Bakan Çelik, cenaze törenine katıldı

ADANA (AA) - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde dün midibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Dün 24 kişinin de yaralandığı kazada hayatını haybeden Bekir Arıkan, Adil Avcı ve Tahsin Dal'ın cenazeleri, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Arıkan için Kozan Asri Mezarlık'ta düzenlenen cenaze törenine, yakınları ile AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Kozan Kaymakamı Avni Oral, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Veli Gelebek ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Arıkan'ın tabutunu, Bakan Çelik de vatandaşlarla omuzlayarak defnedileceği alana kadar bir süre taşıdı.

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Bakan Çelik, kazada yaralanarak Kozan Devlet Hastanesinde tedavisi süren Abdullah Bal, Hasan Özcanlı, Mustafa İnce, Erdoğan Alptekin ile Hasan Gezici'yi ziyaret etti.

Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Çelik, daha sonra Aladağ ilçesindeki özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangında yaralanan ve tedavileri aynı hastanede devam eden Fatma Zehra Altun ile Emine Pertlek'le bir süre sohbet etti.

Kazada hayatını kaybedenlerden Adil Avcı'nın cenazesi Gökgöz Mahallesi'nde, Tahsin Dal'ın cenazesi ise Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Akköprü köyünde toprağa verildi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde dün midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı.



İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beyza Piliç'e üç dalda ödül
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BEYZA PİLİÇ'E ÜÇ DALDA ÖDÜL
Alışveriş merkezinde karnaval coşkusu
YEREL

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KARNAVAL COŞKUSU
Ünüvar: &quot;İktidarın yolu samimiyetten geçiyor&quot;
YEREL

ÜNÜVAR: "İKTİDARIN YOLU SAMİMİYETTEN GEÇİYOR"
&quot;Adana Sanayi Odası 50. Yıl Onur Gecesi&quot;
YEREL

"ADANA SANAYİ ODASI 50. YIL ONUR GECESİ"
&quot;Adana Sanayi Odası 50. Yıl Onur Gecesi&quot;
YEREL

"ADANA SANAYİ ODASI 50. YIL ONUR GECESİ"
Adana'da toplu açılış
YEREL

ADANA'DA TOPLU AÇILIŞ
Adana'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Adana'da midibüs devrildi: 3 ölü, 24 yaralı
YEREL

ADANA'DA MİDİBÜS DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 24 YARALI
Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISI
Necdet Ünüvar'dan şehit ikizlerin ailesine anlamlı ziyaret
YEREL

NECDET ÜNÜVAR'DAN ŞEHİT İKİZLERİN AİLESİNE ANLAMLI ZİYARET
Evinde &quot;devlet sırrı&quot; evrakla gözaltına alınan avukat
YEREL

EVİNDE "DEVLET SIRRI" EVRAKLA GÖZALTINA ALINAN AVUKAT
Başkan Çetin: &quot;Çukurova narenciye cenneti oldu&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇETİN: "ÇUKUROVA NARENCİYE CENNETİ OLDU"
Adana'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Çukurova'ya &quot;Uluslararası Tenis Akademisi&quot;
YEREL

ÇUKUROVA'YA "ULUSLARARASI TENİS AKADEMİSİ"
Başkan Vekili Akyürek: &quot;Devletten ve milletten yana tarafız&quot;
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ AKYÜREK: "DEVLETTEN VE MİLLETTEN YANA TARAFIZ"
&quot;Üzerimizde denenmeyen silah kalmadı&quot;
YEREL

"ÜZERİMİZDE DENENMEYEN SİLAH KALMADI"
MHP'li Varlı: &quot;Mutlaka sandığa gidelim, tercih hakkımızı kullanalım&quot;
YEREL

MHP'Lİ VARLI: "MUTLAKA SANDIĞA GİDELİM, TERCİH HAKKIMIZI KULLANALIM"
Yüreğir'de Büyük Çiftçi Buluşması
YEREL

YÜREĞİR'DE BÜYÜK ÇİFTÇİ BULUŞMASI
Başkan Sözlü: &quot;Portakal Çiçeği Karnavalı Adana'ya çok yakıştı&quot;
YEREL

BAŞKAN SÖZLÜ: "PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI ADANA'YA ÇOK YAKIŞTI"
ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması
YEREL

ABD'NİN SURİYE'DE REJİME AİT HAVA ÜSSÜNÜ VURMASI
Adana'daki cinayet
YEREL

ADANA'DAKİ CİNAYET
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: &quot;Bu son saldırı, bu son katliam bardağı taşırmıştır ve bu gerçekleşen askeri harekatı, Esed rejimine verilen bu cevabı biz Esed'in katliamlarına dönük bir kararlılık olarak okumak isteriz. Umarız ki bu sadece noktasal bir tutum değildir. Bunun sistematik hale gelmesi ve Esed rejiminin halkını katleden bu uygulamalardan vazgeçirilmesi, caydırılması yönünde bir plan bunu izler.&quot;
YEREL

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK: "BU SON SALDIRI, BU SON KATLİAM BARDAĞI TAŞIRMIŞTIR VE BU GERÇEKLEŞEN ASKERİ HAREKATI, ESED REJİMİNE VERİLEN BU CEVABI BİZ ESED'İN KATLİAMLARINA DÖNÜK BİR KARARLILIK OLARAK OKUMAK İSTERİZ. UMARIZ Kİ BU SADECE NOKTASAL BİR TUTUM DEĞİLDİR. BUNUN SİSTEMATİK HALE GELMESİ VE ESED REJİMİNİN HALKINI KATLEDEN BU UYGULAMALARDAN VAZGEÇİRİLMESİ, CAYDIRILMASI YÖNÜNDE BİR PLAN BUNU İZLER."
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: &quot;Bugün ortaya koyulan en azından bu kararlılık, bu askeri kararlılık ciddi bir mesajdır ve bu askeri kararlılıktan dolayı diğer ülkelerin bu askeri harekatı suçlamak gibi bir yaklaşımları kabul edilemez. Çünkü bu askeri harekatın, bu kararlılığın sebebi Esed rejiminin ortaya koyduğu katliamdır.&quot;
YEREL

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÖMER ÇELİK: "BUGÜN ORTAYA KOYULAN EN AZINDAN BU KARARLILIK, BU ASKERİ KARARLILIK CİDDİ BİR MESAJDIR VE BU ASKERİ KARARLILIKTAN DOLAYI DİĞER ÜLKELERİN BU ASKERİ HAREKATI SUÇLAMAK GİBİ BİR YAKLAŞIMLARI KABUL EDİLEMEZ. ÇÜNKÜ BU ASKERİ HAREKATIN, BU KARARLILIĞIN SEBEBİ ESED REJİMİNİN ORTAYA KOYDUĞU KATLİAMDIR."
TEMA'dan &quot;Tohumlar Toprağını Arıyor&quot; projesi
YEREL

TEMA'DAN "TOHUMLAR TOPRAĞINI ARIYOR" PROJESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

'BU SABAH BÖYLE UYANDIM'

 1
  • 2 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!
  • 3 Mustafa Sandal'ın eşi sosyal medyayı salladı
  • 4 Kıvanç'ın 98 model arabası