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Nisan ayında Cıbıltepe'de kayak keyfi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:29
Nisan ayında Cıbıltepe'de kayak keyfi

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bir grup kayaksever nisan ayında kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Sarıçam ormanları ve kristal karla kaplı olan ve 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe'de kayak sezonunun son günlerinde kayak tutkunları kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkardı.

Kayak Merkezinde pistler bölgesi ve mekanik tesislerden sorumlu Sarıkamış Dağ A.Ş. Müdürü Ebubekir Urhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun son günlerinde hala kayağın keyfini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Kayak merkezimizde bu yıl çok iyi, dolu bir sezon geçirdik. Türkiye'nin bütün kayak merkezlerinde sezon kapanmasına rağmen bizde devam ediyor. Şu anda pistlerimizde 60 santimetre kar mevcut. Bizi arayan misafirlerimiz sezonun son günlerini de değerlendirmek istiyor. Biz de 'buyurun, gelin' diyoruz. Önümüzdeki yıl çok daha iyi olacağız, bütün kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz." diye konuştu.

Kayak Hocası Mehmet Enis de nisan ayında kayak yapmanın muhteşem bir şey olduğunu ifade ederek, "Şu anda insanlar yaz moduna girdi. Batıda denize giriyorlar biz burada sarıçam ormanları içerisinde kayağın keyfini doyasıya yaşıyoruz." dedi.

Kayakseverlerden Gazi Yanar da "Sarıkamış şehitler diyarı ve kayak cenneti. Bu ayda kayak yapmak herkese nasip olmaz. Nisanda herkes denize giriyor, biz burada kayak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayak merkezinde toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 8 slalom,1 snowboard pisti ile saatte bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip 4 telesiyej hizmet veriyor.

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