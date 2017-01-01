Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (2)

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim ne Irak'ta ne Suriye'de gizli bir ajandamız, gündemimiz yok. Her ülkenin birliğini, beraberliğini, huzurunu ve barışını istiyoruz. Bunun için de çaba sarfetmeye devam edeceğiz." dedi.

Antalya'daki temasları kapsamında, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesinin, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlendiği "Gelecek Senin Sahip Çık" programında konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'yi son 15 yılda büyüttüklerini, muassır medeniyetin üzerine çıkarmak için hep birlikte çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de tüm zorluklara rağmen, darbelere, muhtıralara, garabetlere, kapatma davalarına, 17-25 Aralık operasyonlarına, darbe girişimine rağmen istikrar oluştuğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Avrupa'da bazı ülkeler batarken, Türkiye'nin düzenli şekilde büyümeye devam ettiğini belirtti.

Suriye'de rejimin kimyasal silah kullanmasına da değinen Çavuşoğlu, "Nedense özellikle Batılı ülkeler bizim anlatmaya çalıştıklarımıza iş işten geçtikten sonra, 'Biz hata ettik.' diyor. Anlamamakta, dikkate almamaktaydı. Şu anda Amerika'da, geçen Washington'a gittiğimde herkesin söylediği, 'Türkiye'nin 2012'deki tavsiyelerini dinlemeyerek en büyük hatayı işledik.' Ama şimdi de tavsiyelerde bulunuyor Türkiye, şimdi de objektif, adaletli, gerçekçi tespitlerde bulunuyor. Çünkü bizim ne Irak'ta ne Suriye'de gizli bir ajandamız, gündemimiz yok. Her ülkenin birliğini, beraberliğini, huzurunu ve barışını istiyoruz. Bunun için de çaba sarfetmeye devam edeceğiz."

- "15 senede istikrarı yakaladık"

Çavuşoğlu, her şeye rağmen 15 senede istikrarı yakaladıklarını, bunu sistemden değil tek başına iktidar olmaları sayesinde başardıklarını ifade etti.

Tek başına iktidarın önemini 7 Haziran seçimlerinde bir kere daha idrak ettiklerini, 1 Kasım'da tekrar AK Parti'nin iktidara geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Halkın büyük ekseriyeti de geçmiş tecrübelerinden dolayı koalisyonu istemiyor. Yine 15 sene de çok zor geçti, içeride ve dışarıda çok dik durduk. Bu dik duruşun sebebi, tek başına iktidarda olmanın yanı sıra çok güçlü liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olmasındandır." diye konuştu.

Bu süreçte yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda yatırım yapan firma olduğunu ve kapasite kullanımının arttığını belirten Çavuşoğlu, bürokrasi olarak teşvik edici adımlar da attıklarını söyledi.

Mevcut sistemin sıkıntılı olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Geçmişteki Türkiye'de, kısır döngülerden, yetki kavgalarından, sık sık değişen hükümetlerden dolayı bu ülke çok bedeller ödedi. Çok ağır bedeller ödedik. O yüzden sistemi bizim güçlendirmemiz lazım. Ekonomi için büyüme, kalkınma için sistem ve istikrar önemli." dedi.

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