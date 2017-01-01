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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat merkezli uyuşturucu operasyonu

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:44
Tokat merkezli uyuşturucu operasyonu

TOKAT (AA) - Tokat merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Tokat merkez ile Ordu, Yalova ve İstanbul'da 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 60 gram bonzai, 3 ecstasy, 7 gram esrar, 20 kök Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.E, F.S, A.H.H, N.U, A.A, A.K, İ.T, O.K, S.P. ve H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.


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