Sivas'ta 105,5 gram bonzai ele geçirildi: 5 gözaltı

SİVAS (AA) - Sivas'ta 105,5 gram bonzai maddesi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde İstanbul'dan Sivas'a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, şehirlerarası terminalde düzenledikleri operasyonda 3 zanlının üzerinde 105,5 gram bonzai ele geçirdi.
Operasyonda, V.Ç, Ş.G, O.K, E.B. ve Ö.Ç. gözaltına alındı.
İkisi otogar çalışanı olan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.