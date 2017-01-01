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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Giresun'da FETÖ/PDY soruşturması

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:53

GİRESUN (AA) - Giresun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında kamu personelinin de bulunduğu 8 zanlı tutuklandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i savcılıktan serbest bırakıldı, aralarında kamu personelinin de bulunduğu 8'i tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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