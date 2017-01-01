08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sakarya'da kar yağışı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 14:09

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Aralıklarla kar yağışının devam ettiği ilçede Dikmen Yaylasında da kar kalınlığının 50 santimetreye kadar çıktığı bildirildi.

Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz, gece saatlerinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam ettiğini söyledi.

Mahallenin yüksek kesimlerinde ve yaylada kar kalınlığının 50 santimetreye kadar ulaştığını dile getiren Ayvaz, "İlçede ağaçlar çiçek açmıştı. Akşam hava sıcaklığı eksi 6'yı gösteriyor. Don olursa meyve ve fındık ağaçlarının büyük zarar göreceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Ayvaz, Dikmen Mahallesi'nde 2014 yılının nisan ayında da kar yağışının gerçekleştiğini ve bazı yıllarda böyle sürprizlerle karşılaştıklarını sözlerine ekledi.


İLGİLİ HABERLER

Çatı yangını korkuttu
YEREL

ÇATI YANGINI KORKUTTU
Kaynarca'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

KAYNARCA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Bakan Faruk Özlü, Sakarya'da iş adamlarıyla bir araya geldi
YEREL

BAKAN FARUK ÖZLÜ, SAKARYA'DA İŞ ADAMLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Sakarya’da
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ, SAKARYA’DA
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Sakarya’da
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ, SAKARYA’DA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:
Akyazı Belediyesi asfalt çalışmaları hızla devam ediyor
YEREL

AKYAZI BELEDİYESİ ASFALT ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR
'Ricoeur'ün Hermeneutiğinde Metin ve Özne' sunumu SAÜ'da gerçekleştirildi
YEREL

'RİCOEUR'ÜN HERMENEUTİĞİNDE METİN VE ÖZNE' SUNUMU SAÜ'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Prof. Dr. Akşit SAÜ'de konferans verdi
YEREL

PROF. DR. AKŞİT SAÜ'DE KONFERANS VERDİ
SASKİ personeline yönelik eğitimlerini sürdürüyor
YEREL

SASKİ PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Definecilere suçüstü
YEREL

DEFİNECİLERE SUÇÜSTÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: &quot;Dün gece sabaha karşı Amerika tarafından Suriye'ye karşı yapılan operasyonu olumlu karşılıyoruz. Geç kalınmış bir operasyon olarak değerlendiriyoruz. Keşke bu operasyon, bu müdahale yıllar önce olabilseydi.&quot;
YEREL

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ: "DÜN GECE SABAHA KARŞI AMERİKA TARAFINDAN SURİYE'YE KARŞI YAPILAN OPERASYONU OLUMLU KARŞILIYORUZ. GEÇ KALINMIŞ BİR OPERASYON OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ. KEŞKE BU OPERASYON, BU MÜDAHALE YILLAR ÖNCE OLABİLSEYDİ."
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

'BU SABAH BÖYLE UYANDIM'

 1
  • 2 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!
  • 3 Mustafa Sandal'ın eşi sosyal medyayı salladı
  • 4 Kıvanç'ın 98 model arabası