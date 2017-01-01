"Üreten Türkiye Konuşuyor" programı

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BURSA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biz 2017 sonu itibarıyla orta vadeli programımızın da üzerinde bir büyüme, yani yüzde 4,5 öngörüyorduk, yüzde 5 civarında bir büyümeyi de inşallah yakalayacağız." dedi.

Bakanlığın koordinasyonunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkılarıyla Merinos Atatürk ve Kongre Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen "Üreten Türkiye Konuşuyor" programına katılan Tüfenkci, etkinliğin, ticaret erbapları, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini buluşturduğunu söyledi.

Tüfenkci, ülke olarak hep birlikte "Daha fazla nasıl üretiriz" sorusuna cevap aradıklarını, bu çerçevede vatandaşa hizmetleriyle dokunan bir Bakanlık olarak ülkenin farklı illerinde kurdukları "Üreten Türkiye Konuşuyor" platformlarının her birinin adeta yerel bir meclis gibi çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin önünde 16 Nisan'da gerçekleştirilecek önemli bir referandum bulunduğunu vurgulayan Tüfenkci, "Türkiye'nin geleceğini, yönünü belirlemesi noktasında 16 Nisan'da bir halk oylaması gerçekleştireceğiz. Bu anayasa değişikliğine baktığımızda esasında bu değişiklikle beraber biz daha fazla üretmeyi, daha hızlı hareket etmeyi, dünya ile rekabet etmeyi amaçlamaktayız." diye konuştu.

Tüfenkci, 2016'nın zor geçtiğini bildiklerini, özellikle geçen yılda yaşananların Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde meydana gelmesi halinde 6 aydan önce kendilerini toparlama şanslarının bulunmadığını, ancak Türkiye'nin milleti sayesinde bu süreci atlattığını dile getirdi.

- Yüzde 5 civarında bir büyümeyi inşallah yakalayacağız"



Darbe girişiminin ardından Türkiye'nin bir dizi terör saldırısıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Bütün bu olumsuzlara rağmen Türkiye 2016'da 2,9 büyüme oranıyla yakaladı ve son çeyrekte de yüzde 3,5 büyüme oranını yakaladı. Baktığımız zaman 2017 yılına da Allah'a hamdolsun biz ülke olarak güçlü bir başlangıç yaptık. Büyüme rakamlarımız inşallah yine ilk çeyrekte de yukarıda gelecek ve biz 2017 sonu itibarıyla orta vadeli programımızın da üzerinde bir büyüme, yani yüzde 4,5 öngörüyorduk, yüzde 5 civarında bir büyümeyi de inşallah yakalayacağız."

- "Bu ülkenin gerçek kahramanları üretenlerdir"

Tüfenkci, yatırım ve iş ortamını iyileştirmek amacıyla önemli reformlar yaptıklarını, çalışmalarda ticari hayatı kolaylaştırmayı ve çalışan kesimin önünü açmayı ilke edindiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"14 yıl boyunca tacirimizden sanayicimize, esnafımızdan üreticimize tüm taraflarla iş birliği halinde çalıştık, çalışmaya da devam deceğiz. İstişare kültürümüzün gereği olarak attığımız tüm adımlarda vatandaşlarımızın, iş adamlarımızın taleplerini esas aldık. Tüm bu çabalarımız sonucunda ülke ekonomisini 2002 yılında olduğu seviyeden çok ileriye taşıdık. Bu sayede de birçok ekonomik teşvik paketini de ortaya koyduk. Reel sektör, ihracatçı, KOBİ ve iş gücü piyasasının rahatlamasına yönelik reform niteliğinde birçok tedbiri uygulamaya aldık. Biz kalıcı, sürdürülebilir bir büyümenin ancak daha fazla üretmekle mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu ülkenin gerçek kahramanları üretenlerdir. Bizim işimiz bu ülkeye değer katan kahramanların işini kolaylaştırmak, önünü açmak. Ayağınıza taş değmeyecek şekilde yolunuzu açmak, destek olmaktır."

Özellikle son aylarda aldıkları ekonomik tedbirlerin ve teşviklerin sahada birçok kuruluş tarafından bilinmediğini gördüklerini anlatan Tüfenkci, onun için bugün yaptıkları toplanın önemli olduğuna değindi.

Tüfenkci, Türkiye'de ticareti kolaylaştırma adına önemli düzenlemeler yaptıklarını, bu düzenlemeleri her alanda yapmayı sürdüreceklerini belirtti.

- "Faizsiz kredileri hayata geçirdik"

Esnafa yönelik çok ciddi düzenlemeler yaptıklarını ve teşvikler verdiklerini hatırlatan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"KOBİ'lere ve küçük esnafımıza yönelik faizsiz kredileri hayata geçirdik. 481 bin KOBİ'ye faizsiz kredi desteğini onayladık ama bugüne kadar 120 bin küçük esnafımız ve işletmelerimiz bu faizsiz kredilerden kullandı, kullanmaya da devam ediyor. Burada da finans çevreleri tarafından birtakım sıkıntılar var. Biz hükümet olarak sicil affını hayata geçirdik. Sicil affını düzenlerken bankalarla birlikte düzenledik. Bankalar Birliği ile birlikte çalıştık. Onların istediği metni hayata geçirdik ama baktığımız zaman buna rağmen sicil affının uygulanması noktasında sıkıntılar olduğunu görüyoruz. İşte tüm bunları yenebilmek için de bizim yeni bir sisteme geçmemiz lazım. Bu da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi."

- "Ürün İstisas Borsası kuruldu"

Tüfenkci, çiftçilerin ürünlerinin değerinde alınıp satılabilmesi için adımlar attıklarına da değinerek, bu kapsamda son olarak üreticilere, ürünlerini lisanslı depolarda ücretsiz depolama imkanı sunduklarını bildirdi.

Üreticinin buraya getirdiği ürünlerin karşılığında bir sertifika alacağını belirten Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Ürün İhtisas Borsası da 2 gün önce Cumhurbaşkanımız tarafından imzalandı, kuruldu. İnşallah kuruluşlarını hızlı bir şekilde tamamlayıp Türkiye'de yeni bir emtia borsasını da hayata geçiriyoruz. Bunların kurucularının büyük bölümü 33 ticaret borsamız. Borsa ile ilgili işlem yapan bütün aktörlerin bir araya gelerek kurdukları ürün ihtisas borsası esasında çiftçilerimizin bu ürünlerini uluslararası piyasaya taşıma noktasında ve uluslararası piyasada işlem görmesi, Türkiye çapında işlem görmesine vesile olacak. Bursa'da üretilen bir buğdayın sadece satışı Bursa ile sınırlı olmayacak bu borsa vasıtasıyla tüm Türkiye'de işlem görmesi sağlanmış olacak."

- "Tarafsız ve adil olması gerekiyor"

Tüfenkci, yargının bağımsızlığının önemine işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Yargının sadece bağımsız olması yetmez. Aynı zamanda tarafsız da olması gerekir. Tarafsız ve adil olması gerekiyor. Yargının taraftarsız olmasından kim niye endişelenir ve 'Hayır' der? Size soruyorum niye 'Hayır' der? Herkes yargının tarafsız olmasını ister. Bugüne kadar iktidar olmadıkları halde yargı eliyle iktidar olmuş gibi davrananlar vardı bu ülkede. İşte onlar diyorlar ki 'Sistem devam etsin.' Aynı sistem devam etsin istiyorlar. Ama bu sistem bu şekilde devam etmemeli. Biz Türkiye'de her kurum kendi işini yapsın istiyoruz."

- "Siyasetin dili birleştirmek için olmalıdır"



Türkiye'de, 80 milyon arasında kardeşlik anlayışının hakim olması gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz şöyle bir dil asla ve asla kullanmıyoruz ve tasvip de etmiyoruz; 'Hayır çıkarsa 'Evetçi'leri denize dökmüş kadar sevineceğiz veya denize dökeceğiz.' Böyle bir oylamada dahi insanları bölerek, kamplaştırarak, ötekileştirerek, ayrıştırarak siyaset yapmamamız lazım. Siyasetin dili birleştirmek için olmalıdır. Biz eğer Türkiye olarak kazanacaksak hep birlikte kazanır, burada bulanan herkes ondan payını alır. Ama sen ben çekişmeleriyle biz bu milletin enerjisini, sermayesini, insan kaynaklarını boşa harcatırsak o zaman kaybeden hepimiz oluruz."



