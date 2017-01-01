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DAİB Olağan Genel Kurulu

08 Nisan 2017 Cumartesi, 15:13
DAİB Olağan Genel Kurulu

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, "Bölgemizi kucaklayacak kalkınma hamlesiyle 2023 birlik hedefi olan 10 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmış olacağız." dedi.

Şengel, DAİB'in Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Birlik olarak 2016 yılını verimli ve yoğun bir takvimle geçirdiklerini, 17 ilde dış ticaret eğitim seminerleri düzenlediklerini, yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde bulunduklarını anlattı.

Yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından zengin 17 ili bünyesinde barındıran DAİB'in hem bölgenin kalkınması hem de ihracatın artırılmasını amaçladığını belirten Şengel, şöyle devam etti:

"Global ticarette yaşanan durgunluk, küresel ölçekteki ekonomik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi nedeniyle zor bir yılı geri bıraktık. DAİB bölgenin tanıtımı ve ihracatın artırılmasını amaçlıyor. Devletimizin uygulamakta olduğu politikalar sayesinde bölgemizin fiziksel sıkıntılarının çözülmesiyle inanıyoruz ki artık bölge ihracatı, rüzgarı arkasına alacaktır. Bölgemizi kucaklayacak kalkınma hamlesiyle sanayi yatırımlarının ve istihdamın artması sağlanarak 2023 birlik hedefi olan 10 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmış olacağız."

Programa, Erzurum Vali Yardımcısı Hamza Özer, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı katıldı.

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