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KOCAELİ (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, halk oylamasına ilişkin, "Darbe üreten bir sistemin elden geçirilmesi doğru bir hadisedir." dedi.

TBMM Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasını ziyaret eden Kahraman, daha sonra Kocaeli Valiliğine geçti.

Valilik anı defterini imzalayan Kahraman, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önünün kesilmek istendiğini, milletin 15 Temmuz gecesi bir bütün halinde tek vücut olduğunu vurguladı.

Kahraman, "Bu özlenen bir tablodur, giderek bu tablo güçlenecek, buna inanıyorum ve Türkiye demokrasiyi özümsediğini ortaya kordu. Meydanlarda her partiden insanlar, ay yıldızın gölgesinde olduklarını, parti rozetlerinde bir tarafta bıraktıklarını ortaya koydular. Maalesef 1960 darbesi, 27 Mayıs'ta oldu ve onu birçok darbeler takip etti." ifadesini kullandı.

Türkiye'de birçok darbe girişimi yaşandığına işaret eden Kahraman, "15 Temmuz'da da 17'incisi oldu. Darbe üreten bir sistemin elden geçirilmesi doğru bir hadisedir. Siyasi partiler bu noktada irade beyan etmişlerdi, yeni bir anayasa olsun diye. Meclis'te buna ait bir çalışmayı yaptık fakat neticeye gitme durumu olmadı." dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye'nin kendi ayağını bağlayan pranga şeklinde olan mevzuattan kurtarılması ve sistemin tam demokratik olması gerektiğini vurguladı.





- "Türkiye kendine layık noktalarda olmalı"

Türkiye'deki gelişmeyi her yerde gördüklerini, Kocaeli Valiliğinin yeni binasını beğendiğini belirten Kahraman, şunları söyledi:

"Bize böyle yerler uygundur, doğrudur. Biz büyük bir devletiz. Bugün bizim hükümran olduğumuz topraklarda 54 tane devlet var. Vergiyle bağlananlarla beraber 59 devlet var. Üç kıtaya, 7 denize hükmetmiş bir maziye sahibiz. Gücümüzün farkında olmalıyız ve gücümüzü ortaya koymalıyız. Gönül coğrafyamızın ümidiyiz, kültür coğrafyamızın ümidiyiz. İnşallah bu yolda devam edeceğiz ve gelişmemiz devam edecek. Bunu önleyici çalışmalar var. Maalesef devam ediyor, istemiyorlar Türkiye'nin ayağa kalkmasını, çünkü onun kültür coğrafyası da ayağa kalkacak. Ne kadar gelişme olursa hemen önlemek istiyorlar. Şu gelişme çok hoşuma gidiyor. Mesela Azerbaycan'da fevkalade güzel bir başkanlık sarayı var. Mesela Versay, bin 305 odalı, 17. yüzyıl, muhteşem bir bina. Türkiye kendine layık noktalarda olmalı. Ben Meclis binamızda bir bakım çalışması olsun dedim, bazı arkadaşlarımız efendim '5 yıldızlı olacak Meclis...' İsterse 7 yıldız olsun, aslan yatağından belli olur. Gelişmemize katkı sağlar, bizi ötelere taşır. Biz ötelere doğru gideceğiz inşallah yolumuz kesilmeyecek."





- "Türkiye, darbeler dönemi diye bir dönem görmeyecektir"

15 Temmuz'da herkesin demokrasiye sahip çıktığını belirten Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve 15 Temmuzun ispat ettiği bir nokta oldu. Hangi siyasi parti ve görüş olursa olsun demokrasiden taviz vermeyen bir yapıya ulaştık. Demokrasi kültürü gelişti, bu çok güzel bir şey. O gece eğer tahakkuk etseydi, harekat, 16 Temmuz'da Türkiye perişandı. Asker kıyafeti giymiş teröristlerle bazı kendini bilmezlerin hareketleri önümüzü kesecekti. Cenab-ı Hakk lütfetti, gece 03.00'teki harekat öne alındı ve Sayın Genelkurmay Başkanımız Hulusi Paşamız fevkalade dirayet gösterdi ve asla taviz vermedi. Cumhurbaşkanımız da milleti meydanlara çağırdı, ki ana önleyici o oldu. Millet de demokrasisine sahip çıktı, parti farkı gözetmeden ay yıldızın altında ve şu oldu, kesin samimi kanaatim bundan sonra Türkiye, darbeler dönemi diye bir dönem görmeyecektir ve Türkiye gelişmesine devam edecektir."

TBMM Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasını ziyaretine de değinen Kahraman, "İpek halıcılıkta fevkalade bir noktadaydık, yün halıcılıkta da öyle. Hereke adı halı sanayisinde dünyaca meşhur bir isimdir. Yine o isme uygun bir noktaya ulaştıracağız inşallah." dedi.



Vali Hasan Basri Güzeloğlu da bugün Kocaeli olarak egemenliğin, iradenin kaynağı olan TBMM'nin Başkanını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Kahraman'ın siyasi hayatı boyunca çok değerli hizmetler sunduğunu vurgulayan Güzeloğlu, "Bugün bizleri ziyaret etmesi, Kocaeli'ye zaman ayırması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir." diye konuştu.

Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde iradesine sahip çıkan Meclisimizin ve onun değerli Başkanı olarak o gece ortaya koyduğu çok büyük liderlik ve hepimiz adına ortaya koyduğu çok büyük önderlik bizlere rehber olmuştur. TBMM'nin şahsındaki o duruş, bütün Türk milletinin duruşunun temsilcisi olmuştur. Kocaelimiz Türkiye'nin büyük yürüyüşünde, inşallah 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru kararlı yürüyüşünde çok önemli zenginlikler, derinlikler sunan bir büyükşehirdir. Biz bütün çabamızla gayretimizle kamu, yerel, özel, sivil bütün dinamiklerimizle ülkemizin inşallah güzel yarınlarına taşınmasında büyük bir gayret ve çaba içerisindeyiz."

Kahraman, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti.



