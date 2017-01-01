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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

08 Nisan 2017 Cumartesi, 15:32
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Tek parti dönemlerinde Türkiye büyümüştür. AK Parti döneminde AB ülkelerinin büyüme hızının iki misli büyüme hızına ulaştık. Şu en zor dönemimizde bile darbelerin (15 Temmuz darbe girişimi) olduğu, savaşların olduğu geçen sene bile AB ülkelerinin iki katı büyüdük." dedi.

Özhaseki, Sarıoğlan ilçesinde Kadın ve Gençlik Merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bütünşehir Yasası'ndan sonra ilçelere önemli yatırımlar yapıldığını, bugün açılışını yaptıkları tesisin de bunun bir sonucu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ilerlemesine, gelişmesine ayak bağı olan meselelerden birisinin de terör olduğunu ve yapılan mücadeleler neticesinde tüm terör örgütlerinin sonunu getirdiklerini dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Dün Şırnak'taydık, HDP'ye yüzde 94 oy çıkan bir yerdi. Buralarda silah zoruyla vatandaşlara oy kullandırdılar. Öz yönetim ilan etmeye çalıştılar. Ama PKK'yı oralarda açtıkları çukurlara gömdük. Bu namussuzları gelirlerse bir daha gömeceğiz dedik. Şırnak'ta söyledik bunları, Yüksekova'da söyledik bunları. Bitirdik bu namussuzları. Sonra bir FETÖ belası çıktı başımıza. O bela hepsinden tehlikeliydi. Çünkü hırsız içerideydi, kapı kilit tutmuyordu. Bunlar Meclisi bombaladılar, açıkta bekleyen vatandaşlarımızı bombaladılar, sapık itikatlarını Türkiye'de hakim kılmaya çalıştılar. Bunlar burada ihtilal yaparsa o da ABD'den Humeyni gibi gelecekti Türkiye'ye. Zor gelir, yiğitlikleri varsa gelsinler. Amerika'da oturmakla dindarlık olmuyor. Mekke, Medine'ye gitsin Kabe'nin etrafında otursun da alnından öpelim onun. ABD'ye ibadet etmenin insana getireceği fazla bir şey yok."

- "Bizim getirdiğimiz sistem bu vesayet rejimini toprağa gömüyor"

Özhaseki, 16 Nisan'daki halk oylamasının seçimlerin anası olduğunu, getirecekleri sistemle Türkiye'de vesayete son vereceklerini vurguladı.

Vesayet odaklarının Türkiye'nin büyümesinde en büyük engel olduğuna dikkati çeken Özhaseki, şöyle devam etti:

"Vesayet rejiminin artık bitmesi lazım. Ankara'daki o bildiğimiz anayasal kurumların, özellikle elinde silahı olanların yer altına uzanmış çeteleri var, bunlar katiller sürüsü, bunlar sapkın, ideolojisi sapkın, onlar sizin, bizim seçtiklerimizi beğenmezler ayar vermeye çalışırlar. Eğer ayar veremezlerse ihtilal yapmaya çalışırlar. Biri sürü insan öldürürler, cinayetler, faili meçhuller çünkü vicdanı yok bunların, sonra pat diye ihtilal yaparlar. Sizin seçtiklerinizi dar ağacında sallandırırlar. Bu bir kere mi oldu defalarca oldu. Yetmedi mi? Darbeler Türkiye'ye iyilik getirdiyse 5 senede bir darbe yapsınlar hepimiz razı olalım. Tek parti dönemlerinde Türkiye büyümüştür. AK Parti döneminde AB ülkelerinin büyüme hızının iki misline ulaştık. Şu en zor dönemimizde bile darbelerin (15 Temmuz darbe girişimi) olduğu, savaşların olduğu geçen sene bile AB ülkelerinin iki katı büyüdük. Ama darbelerin olduğu seneler geriye gittik, küçüldük. Bizim getirdiğimiz sistem, bu vesayet rejimini toprağa gömüyor. İnşallah gerçekleşecek, inşallah biz yüksek oranda 'evet' çıkararak bu sistemi gerçekleştireceğiz. Türkiye büyüyecek, kalıcı hükümetler gelecek, büyük yatırımlar olacak."

Vatandaşlardan 15 Temmuz'da darbecilerin karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etmelerini isteyen Özhaseki, "15 Temmuz'daki o badireyi atlatacak başka bir Allah'ın kulu yoktu. Millettin önüne çıkacak o gün göğsünü siper edecek başka bir yiğit yoktu. Millet de başka birinin sözüyle kolay kolay sokağa çıkmazdı. O kötü günleri Allah'ın lütfü, sizlerin fedakarlığı, liderimizin de yiğitliği sayesinde aştık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özhaseki ve beraberindekiler, Sarıoğlan Kadın ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı.

Buradan Palas beldesine geçen Özhaseki, "Palas Kadın ve Gençlik Merkezi Açılış" töreninde halka hitap etti. Özhaseki, Türkiye'nin istikrarı ve büyümesi için vatandaşlardan 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasında "evet" oyu vermelerini istedi.

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