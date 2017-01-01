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"Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"

08 Nisan 2017 Cumartesi, 15:35
"Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"

AĞRI (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip liseleri arasında düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın Doğu Anadolu bölge finali Ağrı'da gerçekleştirildi.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş ve Gümüşhane'den 11 yarışmacı katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan yarışmada konuşan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul, Kur'an-ı okuyan, okumakla kalmayıp onu anlayan, rehber edinen, Kur'an ahlakı ile ahlaklanmış sahabe ruhuna sahip nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hedeflerine ulaşmak için bir çok etkinlik düzenlediklerini belirten Erkul, "Hedefimiz, temsil kabiliyeti yüksek, tarihi ve kültürel mirasın farkında, değer ve idrak bilinci gelişmiş, bilgi ve hikmete ulaşmayı kendisine hedef seçmiş, iyiliğin egemen olması için çalışan, akademik ve mesleki donanıma sahip bir nesil yetiştirmektir." dedi.

İhsan Erkul, şöyle konuştu:

"Günümüzde Kur'an mirasına en çok sahip çıkıldığı ve onun sadasını en gür bir şekilde yankılandığı mecralardan biri de imam hatiplilerdir. Kur'an-ı Kerim'in temel ders olarak okutulduğu Anadolu imam hatip liselerinde 30 yılı aşkın bir süredir Genel Müdürlüğümüzce 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışmaları düzenlenmektedir. Yarışmaların imam hatip camiasına yaraşır bir şekilde tamamlanmasını, dereceye girse de girmese de bütün çocuklarımızın kazandığının bilinmesini temenni ederim. Yarışmaya katılan öğrencilerimizi yetiştiren anne ve babaları ile öğretmenlerimizi tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından 11 imam hatip lisesi öğrencisi sırayla Kur'an-ı Kerim okudu.

Yarışmada, Bingöl'den Hamza Bürçün birinci, Erzurum'dan Ebubekir Koçan ikinci, Gümüşhane'den Yusuf Yağız ise üçüncülüğü elde etti. Yarışmaya katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Daha sonra Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu ve Hintçe, Kürtçe, Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Arapça ve Farça ilahiler seslendiren "7 Dilde İlahi Korusu", izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Yarışmayı Ağrı Valisi Musa Işın, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yakup Turan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.

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