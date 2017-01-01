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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Marketteki hırsızlık güvenlik kamerasında

08 Nisan 2017 Cumartesi, 15:43
Marketteki hırsızlık güvenlik kamerasında

AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde marketten yapılan hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İnönü Caddesi'ndeki markete kapıyı levyeyle açarak giren şüpheliler, kasadaki 3 bin lira ile 200 paket sigarayı çalarak kaçtı.

Alarmın çalması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından 4 kişi olduklarını belirledikleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 4 kişinin bulunduğu otomobilden inen maskeli iki şüphelinin el feneriyle içeriyi kontrol etmeleri, levyeyle kapıyı açarak markete girmeleri, kasadaki parayı ve sigara paketlerini çalmaları yer alıyor.

Kayıtların devamında zanlılardan birinin kasadan aldığı paranın bir kısmını cebine koyması, bir kısmını da ayakkabısına gizlemesi dikkati çekiyor.

- "Kendi arkadaşından parayı saklıyor"

Market sahibi Ahmet Küçükkelepçe, yaptığı açıklamada, 04.55'te alarmın çalması üzerine güvenlik firmasının uyardığını söyledi.

Markete geldiğinde kapının açık olduğunu gördüğünü anlatan Küçükkelepçe, "Yaklaşık 5 bin lira zararımız var. Kamera görüntülerini izledik. Olayın içinde ilginç bir şey gördük. Parayı alan hırsız, sigaraları alan hırsızdan paranın bir kısmını saklayarak ayakkabısının altına koyuyor. Kendi arkadaşından parayı saklıyor." diye konuştu.

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