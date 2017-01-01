Halk oylamasına doğru

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KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, halk oylamasına ilişkin, "(CHP) Onların arzularını gerçekleştiriyoruz ama onlar buna da karşı çıkıyorlar çünkü 'Hayır' demedikleri bir şey yok." dedi.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, 16 Nisan'dan sonra Türkiye'de seçme yaşına sahip olanların aynı zamanda seçilme hakkına da sahip olacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yüzde 73'ünde seçme yaşının aynı zamanda seçilme yaşı olduğunu belirten Şahin, "Yani oralarda seçme yaşı da seçilme yaşı da 18'dir. Bizim ülkemizdeki gençlerimizin AB ülkelerinden ne eksiği var ki bunu onlardan saklıyoruz." di̇ye konuştu.

Tutanakları göstererek, bundan iki yıl önce CHP'nin seçilme yaşının 18'e indirilmesiyle ilgili TBMM Başkanlığına teklif verdiğini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Bu teklifi veren de CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dır. Kimdir bu arkadaşımız? CHP İstanbul Milletvekili, avukat bir arkadaşımız. Diyor ki '18 yaşında reşit kabul ettiğimiz ve birçok yükümlülük ile baş başa bıraktığımız gençlerimizin özellikle siyaset noktasında sorumluluk mevkisine ancak 25 yaşında gelebilmesi ciddi adaletsizlik oluşturmaktadır. 18 yaşını dolduran herkesin her türlü cezai hukuki hakları varken, seçilme hakkına ancak 25 bitirince kavuşacak olması bir çelişkidir, gençleri siyasetten uzak tutmanın ülkeye hiçbir yararı olmayacaktır. Yapılacak bir değişiklikle 18 yaşında seçme ve seçilme hakkına kavuşacak olan gençlerin siyasette sorumluluk alması oldukça önemlidir. Meclis'e bundan iki yıl kadar önce teklif verilmiş."

Şahin, şimdi "Ya onu bizden bir milletvekili verdi." denilebileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bunu inceledim, önce Cumhuriyet Halk Partisi grubuna vermiş bunu, grup başkanlığı Şubat 2015'te bunu incelemiş. Demiş ki, 'bu doğrudur, biz de katılıyoruz.' Altına CHP Grup Başkanlığının mührünü basmış ve Meclis Başkanlığına vermişler. Şimdi bunun tam aksini söylüyorlar ama bir yanlışlık var. Anayasa değişikliği vermeleri lazım, yasa ile bu olmaz zaten, bir yanlışlık da oradan. Hukukçu arkadaşımızın böyle bir hata yapmaması lazım ama gerçek niyetlerinin bu olduğunu ortaya koyması bakımından ilginçtir. Bizler bu önergelerinin arkasında durmalarını beklerdik, durmuyorlar. Onların, bizim de katıldığımız gerekçeler ile Meclis Başkanına verdiği bu işi biz bu anayasa değişikliğiyle yapıyoruz. Yani onların arzularını gerçekleştiriyoruz ama onlar buna da karşı çıkıyorlar çünkü 'Hayır' demedikleri bir şey yok. Her şeye 'Hayır' derler. Bunların sadece 'Evet' dedikleri, nikah masasında olmuştur. Yani nikah masası dışında bunların 'Evet' dediği bir şeye ben rastlamadım."



