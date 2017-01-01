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Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 15:45

ADANA (AA) - Migros, Adana 5. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında yarın geçekleştirilecek koşulara ana sponsor oldu.

Adana’daki tüm mağazalarını portakal çiçekleriyle süsleyen Migros, karnaval havasını mağazalarına yansıttı.

"İyi yaşam" çatısı altındaki bilinçlendirme çalışmalarıyla müşterilerini dengeli beslenme ve hareket etmek için teşvik eden Migros, üstlendiği bu misyonu karnavala da taşıdı. Migros, karnaval kapsamında yarın gerçekleştirilecek olan 10 kilometre halk koşusu, kostümlü karnaval koşusu ve anne-baba-çocuk koşusuna ana sponsoru oldu.

Anne-baba-çocuk koşusuna kayıt yaptıran ilk 100 kişiye pazar günkü koşu sonrasında Migros hediye çeki verilecek. Ayrıca, tüm katılımcılara Migros’un Gıda Güvenliği Derneği ile hazırladığı "Migros’la Sağlıklı Büyüyorum" kitapçıkları hediye edilecek. Koşuya katılanlardan Migros mobil uygulamasını indirenler de sürpriz hediye çekleri kazanma şansı yakalayacak.

Online iletişim platformu "İyi Gelecek Elçileri"nin Adana’daki üyelerini de karnaval koşusuna davet eden Migros'un standına gelen "i̇yi gelecek elçileri" sürpriz hediye çekleriyle karnaval coşkusunu daha yoğun yaşayacak.

Tüm koşular için kayıtlar bugün 19.00'a kadar Merkezpark Amfi Tiyatro içindeki "Portakal Çiçeği Koşuları" iletişim merkezinde alınacak.

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