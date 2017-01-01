Bingöl Devlet Hastanesi hizmete açıldı

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BİNGÖL (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "16 Nisan'da milletin sözünün üstüne başkasının hiç söz söylemeyeceği bir Türkiye'ye uyanacağız. Bu Bingöl'ün, 80 milyon Türkiye'nin eseri olacak." dedi.

Bakan Akdağ, 250 yataklı Bingöl Devlet Hastanesinin açılış törenine katılmak üzere geldiği Bingöl Havalimanı'nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Yavuz Selim Köşger, AK Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ve Belediye Başkanı Yücel Barakazi tarafından karşılandı.

Saray Mahallesinde düzenlenen törende konuşan Bakan Akdağ, sağlık ailesinin şifaya vesile olması için Bingöl'ün güzel bir fırsata kavuştuğunu söyledi.

Akdağ, şifanın Allah'tan olduğuna işaret ederek, "Şifayı doktorlar, hemşireler, hastaneler cihazlar veremez. Bizim vazifemiz bu şifayı Cenabıhakkın vermesi hususunda vesile olmak, bunun için gerekli tesisleri yapmak, cihazları koymak, çalışanları temin etmek ve sizin hizmetinize takdim etmektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sağlık alanında büyük değişim ve dönüşüm yaşadığını vurgulayan Akdağ, eskiden hamileler için dahi ambulans verilmezken, bugün bütün hastalar için gerektiğinde hava ambulansları tahsis edildiğini vurguladı.

Sağlığın çok önemli bir mesele olduğunu kaydeden Akdağ, "Çünkü hamile annemizin karnındaki bebekten kabre gidene kadar hep sağlıkla ilgili ihtiyaçlarımız oluyor. İnsan hastalanmadan da hastalığın kıymetini anlamıyor. Hastalanıp da eğer ihtiyaç duyduğunuz sağlık hizmetine erişemezseniz asıl felaket de o zaman başlıyor." dedi.

- Büyük Bingöl Devlet Hastanesi müjdesi

Bingöl'ün 30 yıllık sağlık binası ihtiyacını karşılayacak şekilde yeni bir hastane binası yapılacağı müjdesini veren Akdağ, yapılacak hastanenin Bingöl ölçeğinde Şehir Hastanesi olacağını ifade etti.

Akdağ, şöyle konuştu:

"Eski hastane binamız bu hastanenin yanında yavrusu gibi kalmış. Orası 20 bin metrekare, bu hastane 43 bin metrekare ama gerçekten bu yetmez. Bir defa iki hastanenin birbirinden uzak oluşu işlerimizi çok zorlaştırıyor. Şu anda resmi açılışını yaptığımız 250 yataklı Bingöl Devlet Hastanemizin bulunduğu alanı genişleterek, Bingöl için Allah'ın izniyle en az 30 sene sağlık hizmetleri, hastanecilik hizmetleri en mükemmel bir şekilde gerçekleştirecek büyük bir kampüse dönüştüreceğiz. Bir anlamda sayın Cumhurbaşkanımızın şehir hastaneleri olarak ifade ettiği hastanelerin Bingöl ölçeğindeki bir örneğini de burada yapmış olacağız.”

Eski hastanede bir odada 6 yatak bulunduğunu hatırlatan Akdağ, yeni hizmete giren hastanede ise 1 odada iki yatak, daha sonra inşa edilecek hastanede ise her odada bir yatak olacağını aktardı.

Bakan Akdağ, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin de yeni yapılacak hastaneye taşınacağını, mevcut binanın ise başka amaçlarda kullanılması için Bingöl'e hediye ettiklerini bildirdi.

Türkiye'nin her türlü engele rağmen gücünü güç katarak yoluna devam ettiğini belirten Akdağ, FETÖ'sü, PKK'sı, onların arkasında duran Avrupa'daki bazı derin devlet yapılara, her türlü engellemeye rağmen milletin kutlu yürüyüşüne devam ettiğini dile getirdi.

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

Sağlık Bakanı Akdağ, 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin, mevcut sistemi hastane binası modeliyle örnek verdi.

Yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye'de işlerin daha iyiye gideceğine inandıklarını anlatan Akdağ, şöyle dedi:

"Biz binanın temelini yeniden kuruyoruz. Cumhuriyetimize sahip çıkarak bir binanın temelini yeniden kuruyoruz. Allah korusun şu hastanemizin binasının temeli sağlam olmazsa, bu bina ufak bir sarsıntıda ne olur, göçer gider. Onun için bu içinde bulunduğumuz sistem, hep parlamenter sistem diye konuştuğumuz bir sistemin çok zayıf tarafları var."

Mevcut sistemin zayıf tarafları olduğu için 1960'ta darbe yapılarak Menderes'in asıldığını kaydeden Akdağ, zayıf tarafları olduğu için 1980'de darbe yapıldığını, 28 Şubat'ta millettin canının okunduğunu dile getirdi.

Akdağ, temeli sağlam atarak 17 Nisan'da Türkiye'nin güçlü olacağını anlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İstikrarımız olmasaydı, devletimiz güçlü olamasaydı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider olmasaydı bütün bu hizmetleri yapamazdık. Eğer memleket kuvvetli olmazsa, bütçe olmazsa hizmet yapamazsınız. Onun için ekonomimizi bozmak istiyorlar. Onun için kaç tane terör örgütünü üzerimize gönderiyorlar. Ama başımızda RecepTayyip Erdoğan gibi bir liderimiz ve milletimiz oldukça topu birden gelsin hiç birine perva etmeyiz. Bizim ana muhalefet partisi liderinden ve arkadaşlarından farkımız ne biliyor musunuz? Onlar neredeyse 75 senedir milleti değiştirmeye, hizaya getirmeye uğraşıyorlar. Bizse milletimizin 'hangi hizada durun' diye gözünün içine bakıyoruz. Millet ne derse o. Siz ne derseniz o. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da milletin sözünün üstüne başka hiç kimsenin söz söylemeyeceği bir Türkiye'ye uyanacağız. Bu Bingöl'ün, 80 milyon Türkiye'nin eseri olacak."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da 250 yatak kapasiteli yeni Bingöl Devlet Hastanesinin hizmete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bingöl'ün sağlık alanında olduğu gibi havalimanı, duble yollar, üniversite ve eğitim tesisleriyle kabuklarını kırmaya başladığını anlatan Yılmaz, sağlığın 15 yıllık AK Parti iktidarının yüz akı olduğunu söyledi.

Sağlık alanında Türkiye'nin dünyada örnek gösterildiğini dile getiren Yılmaz, "2002 yılında 'sağlık hizmetlerinden memnun musunuz?' diye vatandaşa sorduğumuzda yüzde 38 memnunuz diyordu. Bugün yüzde 75'i memnunuz diyor. Geçmişte hastaneler, sağlık hizmetleri herkese açık olmadığı için insanlar hastaneye gitmeye çekinirlerdi. Şimdi hizmet kalitesi arttıkça hastaneye çok daha yoğun bir ilgi var." diye konuştu.

Yılmaz, 16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin yeni bir yönetim modeline kavuşacağını söyledi. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mevcut yönetim modeli arızalı bir model. Darbeler yemiş, ekonomik, siyasi bir çok krizler üretmiş bir model. İşte bu modeli artık 'terk edelim' diyoruz. Eğer iyi, mükemmel olsaydı 15 Temmuz'u, geçmişte 28 Şubatları, 2001 ekonomik krizlerini yaşar mıydık? Mevcut sistem arızalı bir sistem. Ama kaptan ve yönetim iyi olduğu, istikrar ve güçlü bir parti olduğu için bu mevcut sistemle dahi bu kadar hizmet üretebildik. Şimdi hem sistem iyi olsun diyoruz hem insan iyi olsun. Sistemle insan birleşsin çok daha bereketli hizmetlere vesile olsun."

Daha sonra Bingöl Devlet Hastanesi hizmete açıldı.