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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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El freni çekilmeyen minibüsün altında kalarak yaralandı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 15:51
El freni çekilmeyen minibüsün altında kalarak yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde el freni çekilmediği için hareket eden minibüse binmeye çalışan sürücü, şarampole devrilen aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Patlangıç Mahallesi 375. Sokak'ta park halinde bulunan 48 BB 3414 plakalı yolcu minibüsü, el freni çekilmediği için hareket etti.

Şoför Durmuş Tüysüz, koşarak yetiştiği aracın kapısını açarak içeri girmeye çalıştığı sırada yaklaşık 4 metrelik şarampole devrilen minibüsün altında kaldı.

Çevredekiler tarafından çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırıldı.

Tüysüz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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