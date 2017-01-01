Salon: Edip Buran
Hakemler: Tahsin Kuzu, Aydın Karaçam, Benhür İrcel
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Nilay Kartaltepe 10, Petronyte 22, Farhiya Abdi 6, Robinson 11, Coleman 10, Şeyma Kutun 2, Nevin Vatansever 14
Canik Belediyespor: Eldebrink 14, Miray Şahin Yıldırım 2, Ayşe Pelin Gürçavdı 4, Murphy 23, Mircheva 17, Fatma Ata, Tuğba Taşçı, Hülya Çoklar 2
1. periyot: 16-23
Devre: 41-28
3. periyot: 53- 47
MERSİN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Canik Belediyespor'u 75-62 mağlup etti.