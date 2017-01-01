Salon: Menderes
Hakemler: Sami Özel, Ahmet Kemal Digilli, Yiğit Emre Şimşek
Adana ASKİ: Asena Yalçın 6, Ezgi Manlacı 9, Kübra Erat 21, Warley 12, Tuğçe Murat 6, Öykü Taşkın 14, Sanem Gamze Zeren 8, Sujanova 2
BOTAŞ: Özge Kavurmacıoğlu 29, Elif Emirtekin 11, Kulichova 19, Tilbe Şenyürek 14, Ivankovic 12, Sena Zümrütyaprak
1. periyot: 13-24
Devre: 37-41
3. periyot: 57-55
Normal süre: 74-74
Beş faulle çıkanlar: 37.43 Tilbe Şenyürek (BOTAŞ), 38.42 Ezgi Manlacı, 44.35 Kübra Erat (Adana ASKİ)
ADANA (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 25. haftasında BOTAŞ, normal süresi 74-74 biten maçta uzatma bölümünde Adana ASKİ'yi 85-78 yendi.