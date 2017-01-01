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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:15

Salon: Menderes

Hakemler: Sami Özel, Ahmet Kemal Digilli, Yiğit Emre Şimşek

Adana ASKİ: Asena Yalçın 6, Ezgi Manlacı 9, Kübra Erat 21, Warley 12, Tuğçe Murat 6, Öykü Taşkın 14, Sanem Gamze Zeren 8, Sujanova 2

BOTAŞ: Özge Kavurmacıoğlu 29, Elif Emirtekin 11, Kulichova 19, Tilbe Şenyürek 14, Ivankovic 12, Sena Zümrütyaprak

1. periyot: 13-24

Devre: 37-41

3. periyot: 57-55

Normal süre: 74-74

Beş faulle çıkanlar: 37.43 Tilbe Şenyürek (BOTAŞ), 38.42 Ezgi Manlacı, 44.35 Kübra Erat (Adana ASKİ)


ADANA (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 25. haftasında BOTAŞ, normal süresi 74-74 biten maçta uzatma bölümünde Adana ASKİ'yi 85-78 yendi.

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