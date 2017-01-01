MHP'nin Antalya mitingi

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ANTALYA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ne demek kontrollü darbe? Bu rezil değerlendirme nereden çıktı? 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' demek, kasten ve kontrolsüzce yapılmış çarpıtmadır. Anlayamadığımız, Pensilvanya'dan CHP'ye mesajların nasıl ulaştığı, Mustafa Kemal'in partisinin nasıl ikna olduğudur. ByLock mu devrede, özel ulaklar mı faaliyettedir?" dedi.

Bahçeli, Kepez Arena önündeki alanda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 16 Nisan'daki halk oylamasının barış, huzur ve güvenlik içinde geçmesini temenni etti. Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi, müşfik ve muazzez yüzü olduğunu söyleyen Bahçeli, kentin birçok sorunu olduğunu, bu sorunların aşılması gerektiğini söyledi.

Kentteki ekonomik zorlukların biriktiğini ifade eden Bahçeli, Türkiye karşıtı çevrelerin aleyhe propagandalarını yakından takip ettiğini dile getirdi. 16 Nisan'dan rahatsız olan Avrupa ülkelerinin Antalya'yı karalama yarışında olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Almanya bir yandan, Hollanda diğer yandan turizme darbe vurmanın peşindedir. Türkiye'yi güvensiz bir ülke gösterme çabalarına hız verdiler. Antalya'nın imajını lekelemeye çalışıyorlar. Rezervasyon iptalleri bunun en açık ispatıdır. Çünkü Antalya'nın dostluk ve kardeşlik ikliminden ürküyorlar. Çünkü Antalyalının irade ve duruşundan çekinip korkuyorlar. Sanıyorlar ki teslim olacağız, milli tez ve iddialarımızdan vazgeçeceğiz. Ya da aman dileyip yalvar yakar peşlerine düşeceğiz. Gelen gelir, gelmeyen kendi bilir. Fakat bizim gönlümüzde herkese yer vardır."

Antalya'nın diz çökmeyeceğini, tamah etmeyeceğini, el avuç açmayacağını ve alttan almayacağını vurgulayan Bahçeli, Türk vatanının namusuna yan bakanların, Antalya'da nal toplayacağını ve kentin yanına yaklaşamayacaklarını ifade etti.

- "Su uyursa da düşman uyumaz"

"Denizde kum, düşmanda kumpas bitmez. Su uyursa da düşman uyumaz" diyen Bahçeli, Türkiye'ye karşı devamlı körüklenen nefret salgınının tehlikeli boyutta olduğuna işaret etti.

Avrupa'nın tetikte, ABD'nin teyakkuzda olduğuna değinen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Sınırlarımızın hemen dibinde küresel ve bölgesel şiddet sahnededir. İnsanlık gerilemekte, iblisin tuzakları genişlemektedir. Adalet dipte, ahlak ayaklar altındadır. Cellatlık meslek, canilik mektep haline gelmiştir. Terör örgütleri efendilerinin emrini yerine getirmek suretiyle kan dökmektedir. Türkmenler katledilmektedir. Haritalarla oynanmaktadır. Komşu ülkeler etnik ve mezhep felaketine sürüklenmektedir. Suriye'de çocuklar, masum canlar, kimyasal bombalarla hayatlarını kaybetmektedir. Ancak küresel vicdan havaya uçmuştur. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü tartışmalı durumdadır. 'Kürdistan'ı kuracağız, referandum yapıp Kerkük'ü kendimize bağlayacağız' diyen Barzani çetesi, provokasyonlarını ahlaksızca sürdürmektedir. Herkes bilsin ki Irak Türkmenleri bir ve beraberdir. Irak Türkmen Cephesi Lideri Erşat Salihi'nin etrafında kenetlenmiştir. Türkiye, Türk milleti sonuna kadar soydaşlarının yanındadır."

Fırat Kalkanı Harekatıyla destan yazan Türk Silahlı Kuvvetlerinin önüne geçilmeye, Türkiye'nin sabote edilmeye çalışıldığına dikkati çeken Bahçeli, "Suriye yanıp yıkılırken, mazlumlar denizlerde balıklara yem olurken, insanlık uyuşmuş gibi ölüm ve faciaları izlemektedir. Bu reva değildir. Bu insani değildir. Hedefte Türkiye vardır. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü risk altındadır. Bekamız tehdit çıkmazındadır. Yedi düvelin gözü üzerimizdedir. Yedi başlı emperyalizm canavarının eli aramızda, fitnesi içimizdedir. Her yolu deniyorlar. Maksat Türkiye'yi bölmektir. Maksat milleti birbirine düşürüp kırdırmaktır. Hain terör örgütü PKK'yı bunun için besleyip destekliyorlar. YPG'yi silahlandırıp önünü açmaları da bu yüzdendir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Karşımızdaki tablo dehşet vericidir"

"Yıllarca, sinsice devlete ve toplumsal hayatın hücrelerine kadar giren FETÖ'nün arkasında durulması boşuna değildir." diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Karşımızdaki tablo dehşet vericidir. Türkiye hiç böyle bir vakaya şahit olmamıştır. Suçu günahı olmayanlara diyecek bir şey yoktur. Hakkı yenmiş çıkarsa, hakkı gasp edilmiş varsa bunları Türk adaletinin düzeltmesi kaçınılmaz bir ihtiyaç ve zarurettir. Ancak kim ki FETÖ'yle irtibat ve iltisakı varsa kimin fiyatı bir dolar ediyorsa, kimler ByLockla haberleşip Türkiye'ye kast etmeye kalkışmışsa yedikleri içtikleri burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Bu milletin ekmeği kursaklarından geçenlerin ilk fırsatta dönüp düşmanca saldırıları asla unutulmamalı, bağışlanmamalıdır. Eğer istenen idamsa biz varız. 16 Nisan'dan sonra derhal ve süratle idam cezasıyla ilgili yasal ve anayasal düzenlemeyi yapmaya ön şartsız hazırız."

15 Temmuz'un ardından hükümet sistemiyle ilgili kutuplaşmanın devamına rıza göstermek istemediklerini dile getiren Bahçeli, önce "ülkem ve milletim", sonra "partim ve ben" diyerek devletteki çift başlılığı gidermek istediklerini ifade etti.

Bahçeli, "Kriz ve kaosa karşı el, güç ve fikir birliği içinde karşı koymayı tavsiye ve teklif ettik. 'Zaten fiilen uygulanan bir hükümet etme sistemine hukuki bir boyut kazandıralım' dedik. Asıl gerekçemiz şüphesiz ki devlet ve millet bekasıydı. Bu kapsamda AKP'yle 18 maddelik bir anayasa değişikliği reform paketi üstünde anlaştık, mutabık kaldık. Şimdi karar millette. CHP, HDP, PKK, DHKP-C, YPG, Haçlı kafilesi 16 Nisan'da milli irade aleyhine kara kampanyayı çoktan başlatmışlardır." dedi.

- "Karpuz kabuğunu görmeden denize girmeyenler..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da açıklamaları nedeniyle eleştiren Bahçeli, "Sabah akşam 16 Nisan'ı karalamakla uğraşmaktadır. Ama aynı Kılıçdaroğlu 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden her nedense bahsetmemektedir." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun "Kontrollü darbe" açıklamalarına da dikkati çeken Bahçeli şöyle konuştu:

"Bahsetse de tıpkı geçtiğimiz günlerde olduğu gibi 'Kontrollü darbe' demektedir. Ne demek kontrollü darbe? Bu rezil değerlendirme nereden çıktı? 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' demek, kasten ve kontrolsüzce yapılmış çarpıtmadır. Anlayamadığımız, Pensilvanya'dan CHP'ye mesajların nasıl ulaştığı, Mustafa Kemal'in partisinin nasıl ikna olduğudur. ByLock mu devrede, özel ulaklar mı faaliyettedir? Kılıçdaroğlu ve sufle aldığı karanlık çevre ve ülkeler, 15 Temmuz'un FETÖ darbe teşebbüsü olduğunu ne zaman göreceklerdir? CHP lideri 'Elimde belge var' diyor. O zaman belgeleri niye açıklamıyorsun, niye milletimizle paylaşmıyorsun? Neyi bekliyorsun, hangi fırsat ve zemini kolluyorsun? 'Kontrollü darbe' demek, kontrolsüz hezeyan ve gafilliktir. Türk milletini ahmak yerine koymaya, aklıyla alay etmeye, 15 Temmuz'daki dehşet istila operasyonunu örtmeye Kılıçdaroğlu ve gizli gizli mesajlaştığı FETÖ'nün kanlı teröristleri başaramayacaktır. FETÖ darbesi kalkışmasına ABD ikna olmuş değildir, niyeti de yoktur. Avrupa ise hiç inanmamaktadır. Çünkü parmak izi vardır. Mesela İngiltere parlamentosunda olduğu gibi, küresel zeminde hazırlanan siyasi rapor ve incelemeler FETÖ'yü aklamaya yöneliktir. Alayı bir olmuş, aynı sıraya girmiş, FETÖ'nün avukatlığına soyunmuşlardır. Adil Öksüz isimli hainin nerede saklandığı, nereye sıvıştığı henüz aydınlığa çıkmamıştır. FETÖ'nün adeta kurduğu fan kulübüne CHP'nin dahil olması, hakikaten zillettir, hezimettir. Karpuz kabuğunu görmeden denize girmeyenler toplaşmış Türkiye'nin tez ve kanıtlarını çürütmekle vakit geçiriyorlar."

- "FETÖ, sanki CHP'ye virüs bulaştırmış"

Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'nün değirmenine su taşıdığını" ifade eden Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, bunu yaparken kendi vicdan ve kararındaki sızıntı ve çatlağı görmüyor, göremiyor. FETÖ, sanki CHP'ye virüs bulaştırmış, çekim alanına sabitlemiş, iradesine kelepçeyi vurmuş. Görüyoruz ki çan çan ötenler FETÖ'nün yanında hizalanmış. Tenha köşelerde terör örgütleriyle ağız ağıza konuşanların, bu FETÖ hayranlığı hayra alamet değildir. Varsın CHP, eli kanlı aydınlıkçılar FETÖ'yle bir olsun, bize Antalya yetecektir. Varsın CHP, HDP, PKK yan yana dursun, bize Türk milletinin sevdası kafi gelecektir." dedi.

Mevlana'nın "Kiminle gezdiğinize, kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür" sözünü anımsatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"CHP çöplüğe gittiğinin farkında değildir. 'Hayır' diyorlar, 'Evet' diyenleri de denize dökmekten bahsediyorlar. Şu utanmazlığa bakar mısınız? Şu hazımsızlığa, despotluğa, düşmanca bakışa dikkat eder misiniz? CHP ve hayırsız koronun ne dediğinin, nasıl davrandığının millet nezdinde bir anlamı yoktur. Biz her vatandaşımızın görüş ve seçimine saygılıyız. Ancak gelin oyunu bozalım, 16 Nisan'da 'Evet' diyelim. Gelin bekamıza sahip çıkalım 16 Nisan'da evet mührünü vuralım. 'Evet' diyeceğiz, yargının tarafsızlığını sağlayacağız, milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkaracağız, milletvekilliği seçilme yaşını 25'den 18'e çekeceğiz. TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerini beş yılda bir aynı günde yapacağız. TBMM'nin daha güçlendirip, sadece milletvekillerinin kanun teklifi vermelerini sağlayacağız, TBMM'nin denetim fonksiyonlarını koruyup etkinleştireceğiz." dedi.

Bahçeli, herkesin 16 Nisan'da sandığa gitmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



