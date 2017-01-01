Bakan Yılmaz'dan müdürlere halk oylaması çağrısı

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SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bütün okul müdürlerine il ve ilçe müdürlerine çağrımdır, talimatımdır: Bulundukları yerlerde oy sandığı kurulacak okulları seçim gününden önce ziyaret etmeleri, engellilerin sandığa engelsiz şekilde ulaşabilmelerini temin etmeleri ve bununla ilgili de kaymakamlıklara ve valiliklere gereken talimatı eksiksiz olarak vermeleridir." dedi.

Yılmaz, Kılavuz Mahallesi'ndeki cezaevi yanında Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Özbelsan AŞ tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yaptırılan 400 dairelik "Vefa Konutları"nın temel atma törenine katıldı.

Bakan Yılmaz, Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Belediye Başkanı Sami Aydın ve diğer ilgililerle butona basarak konutların temelini attı.

Daha sonra engellilerin oy kullanmasını kolaylaştırmak için dizayn edilen Yahyabey Mahallesi'ndeki Mustafa Taki İmam Hatip Ortaokulunda incelemelerde bulunan Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Okulumuzu, engellilerimizin 16 Nisan'da oylarını rahatlıkla, huzur içinde kullanabilmelerinin önünde teknik eksiklikler var mı diye ziyaret ettik." dedi.

Okulda engellilerin çok rahat şekilde oy kullanma yerine erişebildiklerini gördüklerini dile getiren Yılmaz, "Yine bildiğiniz gibi engelliler 112'yi ararlarsa onları evlerinden almak üzere araç göndereceğiz. Bu araçlar engelli kardeşlerimizi alacaklar. Yine engelli kardeşlerimizi okullara getirecekler. Engelsiz okullarda kendilerine engel olmayacak şekilde oylarını kullanabilecekler. Dolayısıyla demokratik sistemin milli iradeyi hakkıyla temsil etmesi için üzerilerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aynı şekilde bütün okul müdürlerine il ve ilçe müdürlerine çağrımdır, talimatımdır: Bulundukları yerlerde oy sandığı kurulacak okulları seçim gününden önce ziyaret etmeleri, engellilerin sandığa engelsiz şekilde ulaşabilmelerini temin etmeleri ve bununla ilgili de kaymakamlıklara ve valiliklere gereken talimatı eksiksiz olarak vermeleridir. Yine vatandaşlarımız da bulundukları her yerde, nerede olursa olsun, 112'yi ararlarsa kendi adreslerine araç gönderilecektir ve araçla oy kullanacakları mahale getirilecektir."