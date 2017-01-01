Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:

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ŞANLIURFA (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, terör örgütü PKK'nın Kandil'den yönetilmediğini belirterek, "Keşke Kandil'den olsaydı, biz onu hallederdik. Kandil'dekiler piyon, burada bombayı patlatanlar maşa ama esas onları ayarlayanlar, onları orada oturtanlar, esas babalar onlar." dedi.

Bakan Çelik, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesini ziyaret ederek, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneğinin açılışını gerçekleştirdi.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki 200 yataklı kız öğrenci yurdunun temel atma törenine katılan Çelik, ardından da Ceylanpınar Belediyesince Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaptırılan 48 kültür evinin toplu açılış törenine geçti.

Çelik, törenlerden sonra AK Parti İlçe Başkanlığınca Özbek Mahallesi'nde düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların uzun süre "Kahrolsun PKK" sloganları attığı programda konuşan Bakan Çelik, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.

Ülkenin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Çelik, buna karşı birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Terör örgütlerine karşı vatandaşların uyanık olmasını isteyen Bakan Çelik, şunları kaydetti:

"HDP'ye oy verenlere, o genç kardeşlerime sesleniyorum, siz zannediyor musunuz ki sizin partiniz ve terör örgütü PKK Kandi̇l'den i̇dare edi̇li̇yor? Keşke Kandil'den olsaydı, biz onu hallederdik. Kandil'dekiler piyon. Burada bombayı patlatanlar maşa ama esas onları ayarlayanlar, onları orada oturtanlar, esas babalar onlar. Onun için buradaki genç kardeşlerimi aydınlatmak sizin göreviniz. 'Dünyadaki bütün bu ülkenin düşmanlarıyla kol kolasınız, farkında değilsiniz genç kardeşim' diyeceksiniz. İkaz edeceksiniz. Sınır bölgesinde sorunlar yaşayan Ceylanpınar'daki bütün kardeşlerim, hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin hep beraber 'evet'te birleşmelidir. Ceylanpınar'a yakışan budur. Bunun için bir haftanız var. Gece gündüz demeden, herkesin anlayacağı dilden konuşacaksınız ve onları ikna edeceksiniz. Böylece güçlü bir şekilde 'evet' yankılanacak."

Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle sınırdaki Ceylanpınar'ın bazı sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Çelik, vatansızlığın zorluğuna değindi.

Vatan ve bayrağın önemini vurgulayan Çelik, "Allah kimseyi vatansız bırakmasın, Allah bu bombalarla, uçaklarla, tehditlerle hiç kimseyi karşı karşıya bırakmasın. Onun için vatan çok önemli. Her ülkenin bayrağı var. Bu bayrağı, Allah korusun, gönderden indirirseniz, bu devleti bölmek, parçalamak isteyenlere alet olursanız, vatansız kalırsınız. O zaman Suriyeliler gibi olmayız, bizim gidecek yerimiz yok, bizi kabul edecek kimse yok. 80 milyon insana derman olacak kimse yok Allah korusun. Onun için bu topraklar üzerinde oyun oynamaya çalışanlara dönük Ceylanpınarlıların çok daha uyanık olması gerekiyor. Onun için 16 Nisan'da Ceylanpınar'ın firesiz, yüzde 100 destek vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Çelik, 16 Nisan'da halkın oylayacağı anayasa değişikliğine ilişkin bilgi vererek, yeni sistemin oluşturacağı imkanları anlattı.

Vatandaşların iftiralara inanmamasını isteyen Çelik, "Darbelere son vermek, istikrarlı yönetim, dayanışma, birlik ve beraberlik için 16 Nisan çok önemli." dedi.

Türkiye'de son yıllarda önemli işlere imza attıklarını belirten Çelik, Şanlıurfa ve ülkenin kalkınması için daha çok çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bakan Çelik'e, temaslarında Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve bazı AK Parti'li milletvekilleri eşlik etti.