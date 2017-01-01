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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Osmaniye'de fabrikadaki gaz zehirlenmesi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:32

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de metalurji fabrikasında karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi defnedildi.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada dün karbon silosunda bakım yaparken karbonmonoksite maruz kalarak yaşamını yitiren Mustafa Köprü, Murat Güçlüer ve Mustafa Özsoy'un cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Köprü ve Güçlüer için Osmaniye Asri Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, işçilerin yakınları ile Vali Kerem Al, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, askeri ve mülki erkan ile fabrika çalışanları katıldı.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun sağanak altında kıldırdığı cenaze namazının ardından, iki işçinin cenazesi toprağa verildi.

Özsoy'un cenazesi ise memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde defnedildi.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren metalurji fabrikasında dün karbonmonoksitten zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi ise hastaneye kaldırılmıştı.

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