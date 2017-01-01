Manisa'da cinayet

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MANİSA (AA) - Turgutlu ilçesinde kayıp olduğu bildirildikten sonra cesedi bulunan Mehmet K'nin katil zanlısı olduğu gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı.

Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'nde bir kişinin cesedini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede, cesedin Turgutlu'da bir süre önce ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Mehmet K'ye (41) ait olduğunu tespit etti.

Mehmet K'nin cep telefonunda inceleme yapan güvenlik güçleri, en son görüşme yapılan kişinin G.K. isimli kadın olduğunu belirledi.

G.K'nin (37) İzmir'in Foça ilçesinde tespit eden ekipler, ifadesine başvurduğu zanlıyı gözaltına aldı. Olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle G.K'nin eşi Ö.K. (42) ile kızı D.A'yı (17) da gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.