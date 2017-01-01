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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:44

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP'li bazı milletvekillerini eleştirirken, "Bunlar iyice yolunu şaşırmış. Birisi adam asıyor, birisi denize döküyor. Bunlar ne yiyor içiyor anlamadım vallaha pilot gibi uçuyor. Bu sağlıklı bir uçma değil. O uçma 16 Nisan'dan sonra yere çakılmaca olur. İnşallah çok yüksekten gitmezler." dedi.

Çavuşoğlu, Alanya Sanayi Sitesi esnafını ziyaretinde yaptığı konuşmada, güçlü bir lider olduğu zaman hizmet etmenin kolay olduğunu söyledi.

Kendilerinden önceki kent yönetimin Gazipaşa Havalimanını vizyon proje olarak belirlediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Ama engeller çıkmış. İnekler salınmış, cihazlar başka havaalanlarına taşınmış. Ama biz inandık, dünyadaki teknolojileri inceledik. Bürokratik engelleri aştık ve hizmete açtık." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Avrupa'dan Gazipaşa Havalimanına uçakların inmeye başladığını, Rusya'dan ve Ukrayna'dan bu havalimanına inişlerin olacağını dile getirdi.

- "10 milyar dolarlık anlaşma sağlandı"

Kolay ulaşılabilir bir şehir olmak, turizmi geliştirmek gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye'de ilk kez Antalya'da düzenlediğimiz sağlık ve spor turizmi fuarı rekor kırıyor. Sadece Rusya'dan 20 bin hastanın Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bakımıyla ilgili anlaşma imzalandı. İki gündür her alanda imzalanan anlaşmaların bedeli 10 milyar doları aştı." dedi.

Çavuşoğlu, turizmi 12 aya yaymak için kafa yorduklarını, her alanda turizmden yararlanmak için çalıştıklarını ifade etti. Sağlık alanında vatandaşa birinci sınıf hizmet geleceğini söyleyen Çavuşoğlu, bundan para da kazanmak gerektiğini ve bunun için sağlık turizminin önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, "15 senede çok iş yaptık. 79 yılda yapılanların kat be kat fazlasını yaptık ama daha çok yapmamız lazım. Hedefimiz büyük, menzilimiz uzun. Çok çalışmamız lazım, bu yaptıklarımızla yetinmeyiz." diye konuştu.

Çok daha güçlü olmak için çok çalışmanın yetmeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, istikrarlı olmak, geleceğe güvenle bakmak gerektiğini söyledi. 2001 krizinin hala faturasının ödendiğine işaret eden Çavuşoğlu, dinamo iyi çalışırsa ekonominin tıkır tıkır işlediğini, esnafın da Türkiye'nin dinamosu, temeli olduğunu bildirdi.

- "Türkiye'nin sistemi çok net olmalı"

Türkiye'nin sisteminin net olması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, kişilerin kavgası yüzünden ülkenin krizlere girmemesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, kendisini dinleyen bir esnafın "Kılıçdaroğlu'nun yalan söylediğini" ifade etmesi üzerine de "Yalan söylüyor, yalan makinesi senin dediğin gibi... 'Pestili çıkar, kısa devre yapar, cazur cuzur eder, 'ben bu adamla uğraşamayacağım' der, iflas eder. Vatandaşın dediğini ben tercüme ediyorum. Sen diyorsun ki yalan makinesiyle yarış etseler, yalan makinesi Mahmutlar'a varmadan, Kılıçdaroğlu Çayarası'nı da geçer, çünkü artık tüneller de var. Eski gibi yollar dar değil." dedi.

15 yıldır hizmet ettiklerini belirten Çavuşoğlu, CHP'nin kendilerine bir kez bile teşekkür etmediğini, yatırımların tamamına karşı çıkıldığını dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, "Bunlar Atatürkçü değil, Atatürk'ten geçinirler. Sadece Atatürk'ten değil, cumhuriyetten geçinen asalak bunlar. İşte Atatürk'ün hedeflerine, yani Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yolunda Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları çalışıyor." ifadesini kullandı.

"Aç tavuk kendisini buğday ambarında görür." diyen Çavuşoğlu, Cumhuriyet 100. yılına giderken, CHP'nin hedefleriyle ilgili bir şey söylemediğini belirtti.

- "Bunların hala burunları sürtülmemiş"

Çavuşoğlu, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin açıklamalarını eleştirirken de şunları kaydetti:

"Ne diyor o gün televizyonda? Bunlar iyice yolunu şaşırmış. Birisi adam asıyor, birisi denize döküyor. Bunlar ne yiyor içiyor anlamadım vallaha pilot gibi uçuyor. Bu sağlıklı bir uçma değil. O uçma 16 Nisan'dan sonra yere çakılmaca olur. İnşallah çok yüksekten gitmezler. Ne asıyorsun ne biçiyorsun ya... O gün televizyonda sunucu Ahmet Hakan bile isyan etti, 'Yeter be kardeşim, senin yalanına.' dedi. 'Senin bu söylediklerin anayasanın neresinde var.' dedi. Sağa baktı, sola baktı, 'Kitapçığı yanımda getirmemişim. Ben zaten okusam da halk anlamaz.' dedi. Halk senin gibi aptal mı? Halkın kafası basıyor, halk senin gibi yalancı mı? Bunların hala burunları sürtülmemiş. Her seçimde millet sandıkta dersi veriyor. Hala akıllanmamış millete tepeden bakıyor. Aşağılayıcı gözlükle bakıyor."

Türkiye'nin 100. yılına emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Çavuşoğlu, "CHP de Avrupa'daki Türkiye karşıtları da anlasın, artık o eski Türkiye yok. O artık sizin yönettiğiniz Türkiye geride kaldı. Türkiye ayağa kalktı. Türk milleti kendine geldi. Kendimize güvenimiz geldi, akıl veriyorlar şimdi Türk milletine, 'Atatürk olsaydı hayır derdi'. Sen kimsin Atatürk kim? Atatürk sizin gibileri denize döktü." dedi.

Çavuşoğlu, bazı Avrupa ülkelerinin AK Partili siyasetçilere yönelik tutumlarına ilişkin olarak da "Neden karışıyorsun benim seçimime, neden taraf tutuyorsun? Neden evet için gidenlere, bizlere engel çıkarıyorsun da PKK'lılara, DHKP-C'lere, FETÖ'cülere sahip çıkıyorsun. Türk milletini onlar mı ileri götürecek?" ifadelerini kullandı.



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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: "İNŞALLAH SURİYE'YE İSTİKRAR, BARIŞ GELİR VE İNŞALLAH SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINDA TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ ROL OYNAYACAKTIR. BU SÜREÇTE GÜVENLİ BÖLGELERİN OLUŞMASI, GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA ŞU ANDA TÜM DÜNYA NE DEMEK İSTEDİĞİMİZİ ANLAMAYA BAŞLADI."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: &quot;(ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesi) Sadece bir hava üssüne müdahale, eğer devamı gelmezse, yani bu rejimi Suriye'nin başından uzaklaştırmazsak kozmetik bir müdahale olarak kalır. 'Oraya müdahale ettik, durduk' olmaz. En ideali siyasi çözümdür ve bir an önce geçiş hükümetini Suriye'ye getirmemiz lazım.&quot;
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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: "(ABD'NİN SURİYE'YE ASKERİ MÜDAHALESİ) SADECE BİR HAVA ÜSSÜNE MÜDAHALE, EĞER DEVAMI GELMEZSE, YANİ BU REJİMİ SURİYE'NİN BAŞINDAN UZAKLAŞTIRMAZSAK KOZMETİK BİR MÜDAHALE OLARAK KALIR. 'ORAYA MÜDAHALE ETTİK, DURDUK' OLMAZ. EN İDEALİ SİYASİ ÇÖZÜMDÜR VE BİR AN ÖNCE GEÇİŞ HÜKÜMETİNİ SURİYE'YE GETİRMEMİZ LAZIM."
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