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Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Samsun'da

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:47
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Samsun'da

SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Katil Esed'in de artık yavaş yavaş sonu geliyor. 3 milyonu aşkın insan şu anda bizim ülkemizde. 600 binden fazla insanı katletti ve dünya yeni yeni uyanmaya başladı." dedi.

Bakan Kılıç, Samsun'un Terme ilçesinde bir kafede, farklı iş kollarında çalışan kadınlarla bir araya geldi.

ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına değinen Kılıç, "Katil Esed'in de artık yavaş yavaş sonu geliyor. 3 milyonu aşkın insan şu anda bizim ülkemizde. 600 binden fazla insanı katletti ve dünya yeni yeni uyanmaya başladı. Ne diyordu Cumhurbaşkanımız, 'Dünya 5'ten büyüktür.' 'Bize çok sert konuşuyor' diyorlardı. Ne demek sert konuşuyor? İnsanların ölümü konusunda yeterince ağzınızı açamadınız." ifadelerini kullandı.

Halk oylamasıyla ilgili, muhalefetin neye "hayır" dediğini bilmediğini belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Muhalefet 'Biz geleceğe yürürken kadınlarımızla alakalı olarak en üst noktada düşünüyoruz' diyor. Peki anamuhalefet partisinin genel başkanı 18 yaşla alakalı örneği verirken ne dedi? Şimdi işi çevirmeye başlamış. '18 yaşındakiler askerliği yapmamış' dedi. Hanımefendiler, sizlerin askerlik zorunluluğu var mı? Demek ki zihinde direkt yarısını attı toplumun, yarısını kenara koydu. Bu bilinçaltındaki bir şey. Dün diyor ki 'Ben askerliğini yapmamış erkekleri kastettim.' Daha önce de ne demişti? 'Bu sistemde cumhurbaşkanıyla başbakan farklı partilerden olursa kıyamet o zaman kopar.' Neye 'hayır' dediğini de bilmiyor."

Bakan Kılıç, 2002'de iktidara geldiklerinde yüzde 87 olan kız çocuklarının okullaşma oranının yükseldiğine dikkati çekti.

Kadınların haklardan eşit faydalanması konusunda "Siz geri duruyorsunuz, kız çocukların okula gitmesi konusunda yeterince destek olmuyorsunuz." denildiğini dile getiren Kılıç, "Kız çocukların okullaşma oranı şimdi yüzde 97'dedir. Yani neymiş? Bizim dönemimizde çok daha farklı noktalara çıktı." şeklinde konuştu.

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