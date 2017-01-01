Kastamonu'da kar yağışı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte gece etkili olan yağmur, gündüz saatlerinde yerini kara bıraktı. Yağış, Kastamonu Havaalanı, Kadı Dağı mevkisi ve Ilgaz Dağı geçidi ile şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Yüksek kesimlerde yaklaşık 10 santimetreyi bulan karın keyfini yaşayan vatandaşlar, kar topu oynayıp fotoğraf çektirdi.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açılması dolayısıyla Ilgaz geçidinde sürücüler zorluk yaşamazken, Karayolları ekipleri ise yol küreme çalışması yaptı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceğini bildirdi.