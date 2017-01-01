Komiser ve eşini şehit eden "gri" kategorideki terörist öldürüldü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'deki operasyonda ölü ele geçirilen 14 teröristten birinin de İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan, 6 yıl önce halı saha maçı yapan Komiser Cem ile eşi Dilay Turan Kerman'ın şehit edilmesi, 8 polisin yaralanması ve bir kişinin kaçırılması olaylarına karıştığı belirlenen "Bahoz Serhat" kod adlı Özkan Özmen olduğu ortaya çıktı.

Kent merkezine bağlı Kutudere bölgesinde 26 Mart'ta güvenlik güçlerince başlatılan ve Mehmetçik'in hava desteği olmadan girdiği silahlı çatışmada "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verince etkisiz hale getirilen 14 teröristin, Malatya Adli Tıp Kurumundaki otopsi ve kimlik tespiti işlemleri tamamlandı.

İncelemede teröristlerden birinin 7 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan Erzurum nüfusuna kayıtlı "Bahoz Serhat" kod adlı Özkan Özmen olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığının "Ödül Yönetmeliği" kapsamındaki "Aranan Teröristler Listesi"nde "gri" kategoride yer alan Özmen'in etkisiz hale getirilen grubun sözde sorumlusu olduğu tespit edildi.

Ayrıca, terörist Özmen'in, 4 Eylül 2011'de kent merkezinde halı saha maçı yapan polislere yönelik saldırıda, Komiser Cem Kerman ile saha kenarında kendisini izleyen eşi Dilay Turan Kerman'ın şehit edildiği ve 8 polisin yaralandığı olaya karıştığı, 2013 yılında da Tunceli-Pülümür karayolunu keserek bir vatandaşın kaçırılması olayının da faili olduğu saptandı.

- Teröristlerden birinin 20 yıl önce askeri helikopteri füzeyle düşürdüğü belirlenmişti

Operasyonda öldürülen teröristlerden birinin de 4 Haziran 1997'de Irak'ın kuzeyindeki operasyonda TSK'ya ait helikopteri füzeyle vurarak 11 askerin şehit düşmesine neden olan "Ferhat Dersim" kod adlı Yusuf Doğan olduğu belirlenmişti.

Helikopterin düşürülmesi sonucu Jandarma Yarbay Mesut Kuru, Kurmay Binbaşı Recep Güngör, Kurmay Binbaşı Hüseyin Güvercin, Topçu Yüzbaşı Nazmi Elmas, Hava Pilot Üsteğmen Taner Alkap, Hava Pilot Üsteğmen Selim Keskinkılıç, Kara Pilot Üsteğmen Sedat Pelit, Kara Pilot Üsteğmen Konuralp Özcan, Hava Muharebe Üstçavuş Gürbüz Bağcı, Teknisyen Üstçavuş İsa Yaşar ve Er Şakir Baştuğ şehit olmuştu.