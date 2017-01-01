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Futbol: Spor Toto Süper Lig

08 Nisan 2017 Cumartesi, 17:07


Stat: Gaziantep Arena

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Gaziantepspor: Victor, Pedroso, Elyasa, İlhan Parlak, Wallace Reis, Barış Yardımcı, Ben-Hatira, Iyane, Sefa Yılmaz, Marcinho, Ghilas

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Sackey, Efecan Karaca, Tzavellas, Emre Akbaba, Nsakala, Candeias, Omeruo, Vitoria, Gassama, Vagner Love

Gol: Dk. 22 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gaziantepspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

22. dakikada Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vagner Love'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

26. dakikada Marcinho'nun kullandığı serbest vuruşta top kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.

34. dakikada Emre Akbaba'nın uzak mesafeden vuruşunda top direğin üzerinden auta çıktı.

43. dakikada Ben-Hatira'nın sol kanattan ortasında topla buluşan Ghilas'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

İlk yarı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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