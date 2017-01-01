Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Gaziantep Arena
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Gaziantepspor: Victor, Pedroso, Elyasa, İlhan Parlak, Wallace Reis, Barış Yardımcı, Ben-Hatira, Iyane, Sefa Yılmaz, Marcinho, Ghilas
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Sackey, Efecan Karaca, Tzavellas, Emre Akbaba, Nsakala, Candeias, Omeruo, Vitoria, Gassama, Vagner Love
Gol: Dk. 22 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)
GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gaziantepspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
22. dakikada Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vagner Love'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
26. dakikada Marcinho'nun kullandığı serbest vuruşta top kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.
34. dakikada Emre Akbaba'nın uzak mesafeden vuruşunda top direğin üzerinden auta çıktı.
43. dakikada Ben-Hatira'nın sol kanattan ortasında topla buluşan Ghilas'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
İlk yarı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.