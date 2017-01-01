Buldukları patlayıcıyla oynayan iki kardeşten biri öldü

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde arazide buldukları patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Yarımtepe köyü kırsalında Muhammed (13) ve Kadir Açıkca (11) buldukları patlayıcıyı kurcalarken patlama meydana geldi.
Patlamada, 2 kardeş ağır yaralandı. Köylülerin patlama sesi üzerine gittikleri bölgede yaralı bulunan Muhammed Açıkca, hastaneye kalırken yolda hayatını kaybetti. Kadir Açıkca ise Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.