CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (3)

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TRABZON (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu anayasa değişikliği geçerse, demokratik bir devlet değil, tek adam rejiminin olduğu bir parti devleti inşa edilmiş olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisi tarafından Atatürk Hürriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, annelerin sezgisine güvendiğini belirterek, annelerin tehlikeyi daha önceden gördüğünü, sorumluluklarının ağır olduğunu söyledi.

Çocuklara güzel bir Türkiye bırakmak istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hukukun üstünlüğünün olduğu bir Türkiye bırakmak istiyoruz, görüşümüz ne olursa olsun, kimliğimiz ne olursa olsun, birlikte ve huzur içinde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlara, "Bu anayasa değişikliği memleketin hangi sorununu çözecek?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, "İşsizlik sorununu çözecek mi? Taşeron işçinin sorununu çözecek mi? Dış politikada itibar kazandıracak mı? 'Turistlerin gelmesi için bütün dünya ile barışacağız.' diye bir madde var mı? Ekonomide istikrar olacak mı? Emeklinin derdini çözecek mi? Peki bu anayasa değişikliği niye geliyor? Hangi gerekçeyle geliyor? Bir Allah'ın kulu çıkıp bize anlatsın, 'şunun için geliyor.' diye biz de bilelim, biz de öğrenelim." ifadelerini kullandı.

- "Peki, partisiz vatandaş ne olacak?"

Kılıçdaroğlu, devlet memurlarına ise şu sözlerle seslendi:

"Devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili kararname çıkarma konusunda bütün yetkiler başkana veriliyor, devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili. Kim müsteşar olacak, nitelikleri ne olacak? Kim vali olacak, nitelikleri ne olacak? Kim müdür olacak nitelikleri ne olacak? Bunları sadece bir kişi belirleyecek. Devlet memuriyetinin güvencesi kalkıyor. Bu anayasa değişikliği geçerse, demokratik bir devlet değil, tek adam rejiminin olduğu bir parti devleti inşa edilmiş olacak. Ne demek parti devleti? Cumhurbaşkanı partili, bakanlar partili, başkan yardımcıları, cumhurbaşkanının yardımcıları partili, valisi partili, kaymakamı partili. Peki, partisiz vatandaş ne olacak? İkinci sınıf vatandaş olacak. Buna ne diyeceğiz? Hep birlikte 'hayır' diyeceğiz çünkü biz ülkemizi seviyoruz ve birlikte yaşamak istiyoruz. O kadar yetkiler veriyoruz ki başbakanlığı kaldırıyorlar. Niye kaldırıyorlar? Diyorlar ki 'bu gelirse hızlı karar alacağız.' Sevgili anneler, siz çocuklarınıza öğretmiyor musunuz 'acele işe şeytan karışır.' diye? Meclis var orada, 550 kişi var, ortak akıl var. Otursunlar kanunları beraber çıkarsınlar. Niye Meclisin yetkisini alıp bir kişiye veriyorsun? Bu felaket değil midir? Yazık günah değil midir? Bakan sayısını kim belirleyecek? TBMM değil, başkan belirleyecek, başkan yardımcısı sayısını kim belirleyecek? Bir kişi belirleyecek. Buna ne diyeceğiz? Hep birlikte 'hayır' diyeceğiz."

Kılıçdaroğlu, "İnşallah bereketli, güzel bir Türkiye'de çoluk çocuğumuzla birlikte huzur içinde yaşarız. Bu benim en büyük arzum ama eminim bütün annelerin ortak arzusudur. Her anne evinde huzur olmasını, çocuğunun iş güç sahibi olmasını, evinde tencere kaynamasını ister. Biz bunlarla uğraşacağımıza, 'devleti nasıl bir kişiye teslim ederiz.' onunla uğraşıyoruz. Yazıktır, günahtır." dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, milletvekili sayısının artırılacağını, faturanın 187 trilyon lira olacağını belirterek, "Fındık üreticisi kardeşlerime sesleniyorum; Allah aşkına sandığa gittiğinizde önce şunu düşünün 'ya bu 187 trilyon lirayı fındık üreticisine verseydin daha iyi değil miydi?' Niye 50 milletvekiline, 50 kişiye veriyorsun? Ver fındık üreticisine yüz binlerce kişi rahat geçinsin, huzur içinde olsun. Fındığı yabancılara teslim ettiler, çayı da yabancıya teslim edecekler, göreceksiniz. O açıdan hepimizin dikkatli olması lazım." diye konuştu.

- "Bu onuru hep birlikte taşıyacağız"

Dış politikanın sonucu olarak Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyeli bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Diyorlar ki 'evet çıksın arkasından Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz.' Kabul ediyor musunuz? Şu çağrıyı yaptım, Suriyelilere eğer sen vatandaşlık vermek istiyorsan bak anayasa değişikliğinde referandum yapıyoruz, Suriyeliler konusunda da referandum yapalım. Onu kabul etmiyorlar. Bu anayasa değişikliğinde ne var biliyor musunuz? Vatandaşlık için Bakanlar Kurulu'nun kararı gerekiyor. Bakanlar Kurulu karar vermeden bir kişiye vatandaşlık verilemez. Bu anayasa değişikliği geçtiği takdirde Bakanlar Kurulu kalktığı için bir kişi arzu ederse 4 milyon Suriyeliyi bir gecede vatandaş ilan eder. Kabul ediyor musunuz? Bizim askerlerimiz El-Bab'da şehit olacak, bizim askerlerimiz eksi 35, 40 derecede terör örgütü PKK ile mücadele edecek ama onlar çocuklarına ikbal hazırlıyorlar. Nasıl? 18 yaşında milletvekili yapacaklar, ömür boyu askerden muaf olacak, iki yıl milletvekilliği yaptıktan sonra da milletvekili emeklilik haklarına sahip olacaklar. Sevgili anneler kabul ediyor musunuz? Allah aşkına siz buna inanıyor musunuz, 'benim 18 yaşındaki oğlum, torunum milletvekili olacak.' diye? Bu milletin aklıyla alay ediyorlar. O nedenle hepimize görev düşüyor. Sandığa gideceğiz, huzur içinde fındık rengi olan kahverenginin altına güzel mührümüzü huzur içinde basacağız. Demokrasimiz için birlikte yaşamak için huzurumuz için geleceğimiz için haklarımız için çocuklarımız için evlatlarımız için atalarımız için ve vatanımız için bayrağımız için 'hayır' diyeceğiz."

Kılıçdaroğlu, 12 Eylül 1982 Anayasası oylanırken İstanbul'da genç bir kamu görevlisi olduğunu belirterek, "Gittim sandığa ve 12 Eylül darbe anayasasına 'hayır' oyunu kullandım. Bugün evlatlarıma ve torunlarıma diyorum ki 'ben o darbe anayasasına hayır oyu vermiştim ve onun onurunu, taşıyorum." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yer, gök şahit olsun ki bu anayasa referandumunda 'hayır' oyu kullandığımızda evlatlarınıza, torunlarınıza onurlu bir miras bırakacaksınız. 'Demokrasiyi kaldırmak istediler, 80 milyonu bir kişiye teslim etmek istediler, o kişi 24 saat içinde aldatılırsa, kandırılırsa, ikna edilirse Türkiye Cumhuriyeti Devletini dahi bir yerlere teslim edebilirdi. Ben gittim senin için ülkem için çocuklarımız için birlikte yaşamak için 'hayır' oyunu kullandım. Ben bu onuru taşıyorum.' diyeceksiniz. Bu onuru hep birlikte taşıyacağız." dedi.

- "Anlattıklarımın hiçbir partiyle, kişiyle ilgisi yok"

Anlattıklarının hiçbir partiyle, kişiyle ilgisi olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu anlattıklarım hepimizle ilgili. Birlikte karar vereceğiz, birlikte anlatacağız. Benim sorumluluğum var, sizlerin de sorumluluğu var. Sizler de esnafa anlatacaksınız, ev ziyaretlerinde, parkta anlatacaksınız. Çocuklarımız için güzel bir gelecek için huzurlu bir Türkiye için birlikte gideceğiz hayırlı bir iş yapacağız, 'hayır'ın altına mührümüzü basacağız." diye konuştu.

"Annelerin hayırı, şarkı gibi, destan gibi dünyaya yayılsın istiyorum." diyen Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ki 'hayır çıkarsa kaos olur.' Hayır çıkarsa hiçbir şey olmaz, hayır çıkarsa bütün dünyaya şu mesajı vermiş oluruz; 'Türkiye'de demokrasiyi kaldırmak istediler, Türkiye'de parlamentonun yetkilerini bir kişiye vermek istediler, valisi, kaymakamıyla her türlü baskıyı kurdular ama millet direndi ve demokrasiye sahip çıktı, yaşasın Türk milleti.' diyecekler ve bunu söyleyecekler." ifadesini kullandı.

Doğruları söylemeye devam edeceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Rahatsız oluyorlar bunu biliyorum, bugün de konuşacaklar, yine ana gündem konusu Kılıçdaroğlu olacak. Siz lütfen 18 maddeye bir bakın orada bir Kılıçdaroğlu maddesi var mı yok mu? Varsa bana bir haber verin. Çünkü ben olmasam vallahi miting de yapamayacaklar. Zalimin karşısında duracağız, zulmün karşısında duracağız, adaletten yana olacağız, halktan yana olacağız, hukuktan yana olacağız, insandan yana, tabiattan yana olacağız, güzellikten yana olacağız, birlikte yaşamaktan yana olacağız ve hep beraber güzel Türkiye'de onurumuzla yaşayacağız."

Vatandaşlara karanfil dağıtan Kılıçdaroğlu'na, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, adının yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

(Bitti)



