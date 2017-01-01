Aquila, Alpler'e yüksekten uçacak

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BURSA (AA) - Bursalı Gökçen Grubuna bağlı B Plas şirketi tarafından satın alınan Alman uçak firması Aquila, özel talep üzerine hazırlanan yeni turbo motorla Alpler'e daha yüksek fitte uçabilecek.

Gökçen Grubundan yapılan yazılı açıklamaya göre, B Plas Üst Yöneticisi Celal Gökçen, Almanya'da düzenlenen AERO 2017 Fuarı'nda, "Türk kartalı" olarak nitelendirilen 2 kişilik eğitim uçaklarının 4 ve 6 kişilik modellerinin yapımı için geri sayım başlattıklarını belirtti.

Uçağın 100 litre normal 95 oktan benzinle bin 150 kilometrelik menzil gidebildiğine işaret eden Gökçen, kompozit yapısı, görüş mesafesi, şık ve ergonomik tasarımı nedeniyle, dünyaca ünlü bir motor firmasının turbo motor uygulaması için Aquila'yı tercih ettiğini ve gelen talep üzerine hazırlanan yeni turbo motorla uçağın Alp Dağları'nda yüksek uçuş yapabileceğini aktardı.

Gökçen, kısa süre önce Almanya'da özellikle uçak sektöründe dizayn ve tasarım alanında tecrübeli 45 kişilik mühendislik firmasını da bünyelerine kattıklarını, gelecek yıl düzenlenecek fuarda bu bilgi ve birikimle boy göstereceklerini vurguladı.

Satın alma taleplerinin geçen yılı geride bıraktığını açıklayan Gökçen, Alman ziyaretçilerin uçaklarını Mercedes'e, İtalyanların Ferrari'ye, İngiliz ziyaretçilerin ise Bentli'ye benzetmelerinin kendisi için unutulmaz bir anı olduğunu, üzerinde Türk bayrağı taşıyan Aquila için Türk vatandaşların her fırsatta gurur dolu cümleler sarf ettiğini kaydetti.

Açıklamada, ayrıca şu bilgilere de yer verildi:

"Geçtiğimiz yıl ilk kez bir Türk uçak markası olarak katıldığı dünyanın en büyük havacılık fuarını 6 aylık sipariş talebiyle kapatan Aquila, AERO 2017 Fuarı'nda, başta Çin, Kanada,İngiltere, Fransa, İtalya gibi dünyanın farklı ülkelerinden özel ziyaretçileri çekiyor. Aquila, VLA segmentinde yer alan, 2 kişilik eğitim ve konforlu seyahat uçağı. Panoramik ve mükemmel görüş imkanı sağlıyor, hafif kompozit yapısıyla 14 bin 500 fit yüksekliğe, 100 litre 95 oktan benzinle bin 150 kilometre mesafe gidebilen ekonomik uçuş ayrıcalığına sahip. Tüm kıtalarda geçerliliği olan sertifikasyona sahip ve her parçası onaylı olması ile de ayrıca dikkat çekiyor."



