Serik Belediyespor'da Süper Lig sevinci

ANTALYA (AA) - Türkiye Erkekler Hentbol 1. Lig'inde mücadele eden Serik Belediyespor, sahasında Selka Eskişehirspor'u 26-19 yenerek Hentbol Erkekler Süper Lig'e çıkmayı başardı.
Serik Belediyespor, Belek Gloria Sport Arena Spor salonunda oynanan maçta grup lideri Selka Eskişehirspor ile karşılaştı.
İlk yarısı konuk takımın 11-10 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Serik Belediyespor, maçı 26-19 kazandı
Akdeniz ekibi, aldığı galibiyetle Selka Eskişehirspor ve Adıyaman Belediyespor'un ardından Hentbol Erkekler Süper Lig'e çıkan 3. takım oldu.
Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede tarihi bir başarıya imza atan oyuncuları kutladığını belirterek, "Bir ilçe takımı Süper Lig'e çıktı. İyi bir maç oldu. Serik sporun merkezi olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.