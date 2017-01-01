Esed rejiminin kimyasal saldırılarına tepkiler

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 33 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar Platformu (GÖNÜLKUR) üyeleri, Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısına tepki gösterildi.

Şehitkamil Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya gelen 33 sivil toplum kuruluşu üyeleri adına açıklama yapan GÖNÜLKUR Dönem Sözcüsü ve Ensar Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir İyikasap, İdlib'deki katliamın zalim Esed rejiminin ve onun işbirlikçileri, destekçileri, ağababalarının dünya tarihine geçmiş en alçak katliamlarından birisi olduğunu söyledi.

İdlib'deki kimyasal silah saldırısının vicdani sorumlularının ise Müslümanlar olduğunu belirten İyikasap, "Bilinmelidir ki Suriye cihadının yegane hamisi Müslümanlardır. Arap'ı ile Türk'ü ile Kürt'ü ile biz hem aynı coğrafyanın, hem de aynı kaderin çocuklarıyız. Rusya'sından Amerika'sına, İsrail'inden Avrupa'sına, Çin'inden İran'ına ümmetin tüm düşmanları bu coğrafyalarda hesaplarını icra etmektedir. Gür avazımızla Batı'nın ikiyüzlülüğünü, bütün siyasi kavramlarının yalan olduğunu tüm dünyaya haykırmalıyız." diye konuştu.

Müslümanları bir araya getirecek projeler üretilmesi gerektiğini kaydeden İyikasap, İslam ülkelerine seslenerek, "Ey İslam ümmeti saldırı ve terör haberlerine alışıp, duyarsızlaşmayın. Kardeşliğinizi unutmayın. Tek yürek olup mazlumun yanında yer alın." dedi.