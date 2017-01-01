DSP Genel Başkanı Aksakal:

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ZONGULDAK (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "550 milletvekili yerine 600 olsun. Olsun, 700 de olabilir. Yeter ki adam gibi milletvekili gönderelim oraya." dedi.

Zonguldak'ta bir dizi temaslarda bulunan Aksakal, gazetecilere yaptığı açıklamada, önlerinde önemli bir halk oylaması süreci olduğunu söyledi.

Aksakal, halkı bilgilendirme çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. erek, şöyle konuştu:

"Mesele, 18 yaş meselesi değildir. 18 yaşındaki genç, 'Evine ekmek götürüyor mu, götürmüyor mu?' sorgusunu yapmamıza gerek yok. 18 yaşındaki genci asabiliyorsanız, kendinizi yönetmesine de razı olacaksınız. Bu kadar basit. Bunda yadırganacak bir durum yok. 550 milletvekili yerine 600 olsun. Olsun, 700 de olabilir. Yeter ki adam gibi milletvekili gönderelim oraya. Benim hakkımı, hukukumu koruyacak, kollayacak milletvekili gönderelim. Yetimin hakkını yemeyecek milletvekili gönderelim örneğin. Biz bunun peşindeyiz. Yoksa sayı, göreceli bir kavram."

"Siyaset çok konuşma sanatı değil, doğru konuşma sanatıdır." diyen Aksakal, doğruların peşinde olunması ve halka doğruların anlatılması gerektiğini ifade etti.

Ülke olarak üretmek zorunda olduklarını vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Ekonomik özgürlüğümüzü ve gücümüzü elde edemediğimiz müddetçe bu şekilde yaşamaya mahkumuz. Talep, Zonguldak havzasının altında yatan milyonlarca ton kömür madenini çıkarmak. Bunu işçiyle çıkaracaksınız. İşçiniz çok ise çok maden çıkaracaksınız ve çok maden satacaksınız. Ekonominiz üretime endekslenmiş olacak. Dolayısıyla burada maden işçisini çoğaltırsan üretimin artmış olacak. Ekonominin motoru, lokomotifi üretim olmak zorunda. Bu üretimi sağlayıp zenginleşemezsek, bu zenginlik fertlere, yurttaşlara yaygınlaştırılamazsa bizi sürekli birileri bu şekilde yönetmeye devam edecektir."