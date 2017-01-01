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Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

08 Nisan 2017 Cumartesi, 17:28
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, başkanlık sisteminin çok geç kaldığını belirterek, "Keşke 1960 yıllarında darbe olmasaydı da bu sistem gelseydi. Türkiye şimdi çoktan belki dünyada ilk 5'e giren bir ülke olacaktı." dedi.

Eroğlu, Sandıklı ilçesinde DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılışı ile Orman Mahallelerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı töreninde, devletin bekası açısından çok önemli bir halk oylamasının yapılacağını söyledi.

Halk oylamasının hızlı karar verilmesi için yapılacak bir yönetim değişikliği olduğuna işaret eden Eroğlu, rejim değişikliğinin yapılmadığını, cumhuriyet dersi vermeye hiç kimsenin kalkmaması gerektiğini dile getirdi.

Bayrak, vatan, millet sevgisinin kendilerinde olduğunu aktaran Eroğlu, "'Rejim değiştiriyorlar, tek adam, kahveler kapatılacak' diyenlere 'bu yalanlara karnımız tok, güle güle' diyeceksiniz. Onlar laf üretir, millet destan yazar." diye konuştu.

Özal'ın bir yakınının,"'Rahmetli Özal'ı başkanlık sistemi getirecek diye zehirlediler. Vesayetçiler zehirledi. Bunu tarih ortaya çıkaracak. Bu kutlu yürüyüş size nasip olacak." dediğini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bana göre, başkanlık sistemi çok geç kalmıştır. Keşke 1960 yıllarında darbe olmasaydı da bu sistem gelseydi. Türkiye şimdi çoktan belki dünyada ilk 5'e giren bir ülke olacaktı. Koalisyon dönemleri, kısa süreli hükümetler, Türkiye'de kayıp dönemlerdir. 2071 yılı hedeflerinin gerçekleşmesi için kararımız 'evet'. Tabi 'hayır' diyenler de var. Diyebilirler. Hayırcılara diyorum ki kimler 'hayır' diyor. PKK Kandil'den 'hayır' diyormuş. Sizi zaten bitireceğiz. Öbür taraftan FETÖ elebaşının başı var ya hain oda 'hayır deyin' diyormuş. FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD bunlar ülkemizi bölmek isteyen bazı devletlerin maşasıdır."

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