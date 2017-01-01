Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Roket Sanayi ve Ticaret AŞ (Roketsan) Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Hayri Torun, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasıyla ilgili, "Rus savunma sistemleri füzeleri karşılayamaz diye bir olay yok. Demek ki hava savunma sistemleri kapatıldı, onlar da geçti." iddiasında bulundu.

Manavgat Sanayici ve İş Adamları Derneği (MASİAD) tarafından üyelere yönelik bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Torun, Türkiye'de savunma sanayinin gelişimi hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'nin 1990'a kadar hazır alım yaptığını anlatan Abdullah Hayri Torun, 1990 ile 2000 yıllarıda ortak üretim, 2000 yılından sonra ise özgün üretime başladığını belirtti.

Torun, Türkiye'de savunma sanayinde yüzlerce şirket olduğunu vurgulayarak, bu şirketlerin ihracat cirosunun 16 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.



Roketsan tarafından üretilen sistemler hakkında da bilgi veren Abdullah Hayri Torun, şöyle konuştu:

"Cirit'i duymuşsunuzdur. 8 kilometre menzilden lazerle işaretliyorsunuz hedefi gözünden vuruyor. Füze dediğiniz zaman o işte pencerenin camından evin içini vuruyor. O zaman akıllı sistem oluyor. İşte 2000'li yıllarda biz bu akıllı sistemlere geçtik. Cirit, Türkiye'nin ilk füzesidir. Şu anda ATAK helikopterlerinde kullanılıyor. Sadece Türk ordusuna değil, dünyaya da satıyoruz. Türk ordusuna verdiğimizden daha fazla dünyaya ihraç ettiğimiz bir füze. Hatta Amerikalı bir şirket bizim bildiğimiz zirai uçaklara bunu monte etti. Adam almış zirai uçağı askeri uçağa dönüştürmüş. İlaç tankını yakıt tankı yapmış. O uçağa Cirit'i koyduk. Takır takır vuruyor."



Torun, Roketsan tarafından üretilen SOM füzelerinin de F-16'lara ve yeni nesil uçaklara takıldığını anlattı.

- "Rus hava savunma sistemleri Amerikan füzelerini engelleyemez diye bir olay yok"

ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Hayri Torun, toplantıya katılan üyelerin sorularını da yanıtladı.

Torun, Amerika'nın Suriye'ye yönelik füze saldırısında, Rus hava savunma sistemlerinin Amerikan Tomahawk füzelerini neden durduramadığı sorusuna, "Rus savunma sistemleri füzeleri karşılayamaz diye bir olay yok. Demek ki hava savunma sistemleri kapatıldı, onlar da geçti. Yani, Rus hava savunma sistemleri Amerikan füzelerini engelleyemez diye bir olay yok. Çünkü bir füzenin geldiğini hava savunma sistemi 400 kilometre önceden bilir. 400 kilometre önceden çıktığını görür, kendi menziline geldiği zaman imha eder." yanıtını verdi.