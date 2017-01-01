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"Rus savunma sistemleri füzeleri karşılayamaz diye bir olay yok"

08 Nisan 2017 Cumartesi, 17:39
"Rus savunma sistemleri füzeleri karşılayamaz diye bir olay yok"

ANTALYA (AA) - Roket Sanayi ve Ticaret AŞ (Roketsan) Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Hayri Torun, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasıyla ilgili, "Rus savunma sistemleri füzeleri karşılayamaz diye bir olay yok. Demek ki hava savunma sistemleri kapatıldı, onlar da geçti." iddiasında bulundu.

Manavgat Sanayici ve İş Adamları Derneği (MASİAD) tarafından üyelere yönelik bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Torun, Türkiye'de savunma sanayinin gelişimi hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'nin 1990'a kadar hazır alım yaptığını anlatan Abdullah Hayri Torun, 1990 ile 2000 yıllarıda ortak üretim, 2000 yılından sonra ise özgün üretime başladığını belirtti.

Torun, Türkiye'de savunma sanayinde yüzlerce şirket olduğunu vurgulayarak, bu şirketlerin ihracat cirosunun 16 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.

Roketsan tarafından üretilen sistemler hakkında da bilgi veren Abdullah Hayri Torun, şöyle konuştu:

"Cirit'i duymuşsunuzdur. 8 kilometre menzilden lazerle işaretliyorsunuz hedefi gözünden vuruyor. Füze dediğiniz zaman o işte pencerenin camından evin içini vuruyor. O zaman akıllı sistem oluyor. İşte 2000'li yıllarda biz bu akıllı sistemlere geçtik. Cirit, Türkiye'nin ilk füzesidir. Şu anda ATAK helikopterlerinde kullanılıyor. Sadece Türk ordusuna değil, dünyaya da satıyoruz. Türk ordusuna verdiğimizden daha fazla dünyaya ihraç ettiğimiz bir füze. Hatta Amerikalı bir şirket bizim bildiğimiz zirai uçaklara bunu monte etti. Adam almış zirai uçağı askeri uçağa dönüştürmüş. İlaç tankını yakıt tankı yapmış. O uçağa Cirit'i koyduk. Takır takır vuruyor."

Torun, Roketsan tarafından üretilen SOM füzelerinin de F-16'lara ve yeni nesil uçaklara takıldığını anlattı.

- "Rus hava savunma sistemleri Amerikan füzelerini engelleyemez diye bir olay yok"

ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Hayri Torun, toplantıya katılan üyelerin sorularını da yanıtladı.

Torun, Amerika'nın Suriye'ye yönelik füze saldırısında, Rus hava savunma sistemlerinin Amerikan Tomahawk füzelerini neden durduramadığı sorusuna, "Rus savunma sistemleri füzeleri karşılayamaz diye bir olay yok. Demek ki hava savunma sistemleri kapatıldı, onlar da geçti. Yani, Rus hava savunma sistemleri Amerikan füzelerini engelleyemez diye bir olay yok. Çünkü bir füzenin geldiğini hava savunma sistemi 400 kilometre önceden bilir. 400 kilometre önceden çıktığını görür, kendi menziline geldiği zaman imha eder." yanıtını verdi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: &quot;İnşallah Suriye'ye istikrar, barış gelir ve inşallah Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye çok önemli rol oynayacaktır. Bu süreçte güvenli bölgelerin oluşması, geliştirilmesi konusunda şu anda tüm dünya ne demek istediğimizi anlamaya başladı.&quot;
YEREL

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: "İNŞALLAH SURİYE'YE İSTİKRAR, BARIŞ GELİR VE İNŞALLAH SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINDA TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ ROL OYNAYACAKTIR. BU SÜREÇTE GÜVENLİ BÖLGELERİN OLUŞMASI, GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA ŞU ANDA TÜM DÜNYA NE DEMEK İSTEDİĞİMİZİ ANLAMAYA BAŞLADI."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: &quot;(ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesi) Sadece bir hava üssüne müdahale, eğer devamı gelmezse, yani bu rejimi Suriye'nin başından uzaklaştırmazsak kozmetik bir müdahale olarak kalır. 'Oraya müdahale ettik, durduk' olmaz. En ideali siyasi çözümdür ve bir an önce geçiş hükümetini Suriye'ye getirmemiz lazım.&quot;
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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: "(ABD'NİN SURİYE'YE ASKERİ MÜDAHALESİ) SADECE BİR HAVA ÜSSÜNE MÜDAHALE, EĞER DEVAMI GELMEZSE, YANİ BU REJİMİ SURİYE'NİN BAŞINDAN UZAKLAŞTIRMAZSAK KOZMETİK BİR MÜDAHALE OLARAK KALIR. 'ORAYA MÜDAHALE ETTİK, DURDUK' OLMAZ. EN İDEALİ SİYASİ ÇÖZÜMDÜR VE BİR AN ÖNCE GEÇİŞ HÜKÜMETİNİ SURİYE'YE GETİRMEMİZ LAZIM."
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