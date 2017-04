Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "Size getirdiğimiz teklif istikrarı getirecek, güçlü hükümeti getirecek, bir yandan da vesayetçileri bir daha çıkmamak üzere toprağın altına gömecek." dedi.

İncesu Kadın ve Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tüm oynanan oyunlara ve dış güçlere rağmen bir ve beraber olmaya devam edeceğini söyledi.

Halk oylamasında "evet" oyu istemelerinin nedenlerini anlatan Özhaseki, Türkiye'nin geçmişteki kavgalardan çok çektiğini, bu nedenle bu sistemde ısrar edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Özhaseki, Türkiye'de uygulanan sistemin parlamenter olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizdeki şu an parlamenter sistem değil. Uyduruk parlamenter sistem. İhtilalcilerin hazırladığı bir parlamenter sistem. O yüzden her gün kavga çıkacak bir ortam var. Bunun bitmesi lazım. İkincisi de bize istikrar lazım. İstikrar demek, sıcak para demek, yurt dışından bize para gelmesi demek, büyük yatırımların yapılması demek. Eğer hükümet güçlü olursa dışarıya güven verirse yatırım gelir. 1950-2002 arası 39 hükümet kurulmuş. Bunlar 10 aylık, 7-8 aylık hükümetler. Bu kadarlık hükümet ne yapabilir? Yamula Barajı'nın, raylı sistemin bile 30 yıllık hikayesi var. Türkiye'nin projeleri bunlardan küçük projeler mi? Bu işin bitmesi lazım. Oy sizde, mühür sizde yüzde 51 ile seçeceksiniz. Üçüncüsü de vesayet rejiminin sona ermesi için 'evet' diyoruz. Menderes dönemini hatırlayın. Vatandaş seviyor ancak eli silahlı, kanlı bir grup var ya onlar sevmiyor işte. 71 muhtırasını hatırlayın, 80 ihtilalini hatırlayın. Eğer bu darbeyi yapanlar için söylüyorum, Türkiye büyüseydi, genişleseydi, gelişseydi her 5 yılda bir darbeye ben de razıydım. Ama öyle olmadı, her darbede Türkiye küçüldü, mahvoldu. Türkiye Menderes, Özal ve bizim dönemimizde büyüdü. Darbeler bize iyilik getirmiyor, hayırlı değil. O zaman neden darbecilere boyun eğelim. Neden bu vesayet rejimini gömmeyelim. Size getirdiğimiz teklif istikrarı getirecek, güçlü hükümeti getirecek, bir yandan da vesayetçileri bir daha çıkmamak üzere toprağın altına gömecek. Teklifimiz bu ancak ana muhalefet bu söylediklerimizin dışında bin bir türlü yalan söylüyor."

Ana muhalefet partisinin milletvekili yaşının 18'e inmesini eleştirdiğini anımsatan Özhaseki, AK Parti'de bu konuyla bir kural olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer ben milletvekili isem ne anam babam ne çocuklarım hiçbir şekilde aday olamazlar, yapmayız biz. Belediye başkanı da olamazlar, milletvekili de olamazlar. Peki sen Kılıçdaroğlu beşikte yatan torununu sigortalı yaptırdın mı, yaptırmadın mı? Bunlar insafsızlar. İtirazlarının tek sebebi var, bunlar ömürlerinde yüzde 51'i göremediler. İktidara gelemeyecekleri için bütün işleri bitecek, ihtilal olmayacak, ihtilal sonrası bunların yaptığı gibi hükümetler kurulamayacak, ayak oyunları bitecek. İktidara gelmeleri için bir yol var, dürüst olacaklar, namuslu olacaklar, yalan söylemeyecekler, vatandaşa kendilerini sevdirecekler. Bunlar da ona zor geliyor, zor yaparlar bunları. Bizim getirdiğimiz sistem millet iradesine dayanıyor."

Konuşmanın ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.