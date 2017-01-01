Köy okulu öğrencileri sinemayla tanıştı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy okullarında öğrenim gören çocuklar, hayatlarında ilk kez sinemaya gitti.

Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy ve eşi Özge Atasoy, 8 köy okulundan 100 öğrenci ile İnebolu Öğretmenevi'nde bir araya geldi. Palyaçoların gösterisi eşliğinde Kaymakam Atasoy ve eşiyle sohbet eden öğrenciler, daha sonra Atasoy çiftiyle İnebolu Belediyesi Sineması'na götürüldü.

Büyük çoğunluğu ilk kez sinemayla tanışan öğrencilere 83 dakikalık çizgi film izlettirildi.

Öğrenciler, daha sonra tarihi Türk Ocağı binasını gezdi.

Kaymakam Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İnebolu'nun köylerindeki birleştirilmiş sınıflarda eğitim öğretim gören 100 çocuğu ilçe merkezine davet ettiklerini söyledi.

Öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldiklerini, daha sonra sinemaya gittiklerini belirten Atasoy, "Belki palyaçoyu da hayatlarında ilk defa gördüler. Çok mutlu olduklarını gördüm. Onlar mutlu olunca biz de mutlu olduk." dedi.

Öğrencilerin çoğunun da ilk kez sinema ile tanıştırdıklarını vurgulayan Atasoy, "Anneleri onları özellikle hazırlamış. Kimisi saçını yaptırmış, kimisi üstünü başını değiştirmiş, özenle gelmişler, heyecanlı olduklarını gördüm. Mutlu oldum ve gurur duydum. Çünkü bu neslimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet muhafazasını ve yüceliğini sağlayacak, devam ettirecek." diye konuştu.

Kaymakam Atasoy, eğitim öğretim yılı tamamlanıncaya kadar hafta sonları etkinliği sürdüreceklerini kaydetti.



