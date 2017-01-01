TÜGVA'dan "Türkiye için evet" yürüyüşü

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KASTAMONU (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Kastamonu, Sinop, Çorum, Çankırı ve Amasya'da "Türkiye için evet" yürüyüşü düzenlendi.

Kastamonu'da vatandaşlar, Kışla Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar Türk bayrakları ve pankartlarla tekbir getirerek yürüdü.

TÜGVA Kastamonu temsilcisi Burak Arslan, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan'ın önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Türkiye'ye karşı Haçlı mücadelesi yapılmaya çalışıldığını belirten Arslan, "Dışta kılıçlarını kuşanmış, aziz milletimize ve çizilmiş sınırlara hapsolmadan dünyanın tüm mazlumlarına hamilik yapan devletimize karşı Haçlı mücadelesine girişmiş Batı, içte 15 Temmuz'da düşmanlarla birlik olup Türk halkına kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cüret etmiş FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK birleşmiş 'Hayırda hayır var' diyorlar. Biz, hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için 'evet' diyoruz." dedi.

Arslan, oynanan oyunun 15 Temmuz gecesi vatanına sevdalı milyonlar ve "Halkın gücünün üzerinde bir güç tanımadım" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bozulduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin kaderini bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, gençleri ve liderleri asan, hapseden ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak, öz vatanımızda parya olmamak için 'evet' diyoruz. Zafer için kulak vereceğiz, emek vereceğiz ve 'evet' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Yürüyüşe, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti İl Başkanı Halil Uluay ile vatandaşlar katıldı.

- Sinop

Sinop eski otogar mevkisinde toplanan grup, "Milletçe yürekten 'evet' diyeceğiz", "Türkiye'ye 'evet' çok yakışıyor", "Meclis gençlerle güzel" yazılı dövizler taşıyarak İskele Meydanı'na kadar yürüdü.

TÜGVA Sinop temsilcisi Fatih Özcan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin istikrarı ve bekası için 16 Nisan'da kararlarının "Evet" yönünde olacağını söyledi.

Türkiye'nin darbe anayasasıyla yönetilmekten bir an önce kurtulması gerektiğine işaret eden Özcan, ülkenin yarınları için 16 Nisan'daki halk oylamasında "Evet" vereceklerini kaydetti.

Özcan'ın konuşmasının ardından gruptakiler, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatlarını kaybedenler için dua etti.



-Çorum

Valilik önündeki parkta bir araya gelen grup, Gazi Caddesi'nden "Türkiye için evet, geleceğimiz için evet" sloganı atarak, Hürriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

TÜGVA İl Koordinatörü Kerep Ölçer, burada yaptığı açıklamada, vakıf olarak aksak sistem yerine halkın, özellikle gençlerin özne olduğu, hem seçtiği hem seçildiği hem de yargılayabildiği cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istediklerini belirterek, "Bu geçiş sürecinde aktif rol oynayarak, bölgemiz, ülkemiz ve nesillerimizin geleceğine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Etkinliğe kentteki çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri de destek verdi.

- Amasya

Kunç Köprü'de toplanan grup, dövizler taşıyarak ve slogan atarak Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Bilal Eken, iç ve dış düşmanlara karşı ülkeye sahip çıktıklarını göstermek için 16 Nisan'da kararlarının "Evet" olacağını söyledi.

Gençlere ve çocuklara iyi bir gelecek sağlamak için "Evet" diyeceklerini dile getiren Eken, "Biz hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için 'evet' diyoruz." ifadesini kullandı.

- Çankırı

Kucaklama Taşı'nda toplanan grup, "Türkiye için evet", "Gençlerin geleceği için evet", yazılı dövizler taşıyarak Karatekin Parkı'na yürüdü.

Grup adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA Çankırı temsilcisi Özkan Öcal, milletin kaderinin tayin edileceği tarihe sayılı günlerin kaldığını söyledi.

Öcal, içeriden ve dışarıdan oynanan oyunlara karşı Türkiye'ye sahip çıktıklarını göstermek için "Evet" diye haykıracaklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından grup, tekbir getirerek dağıldı.



