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SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük ve Bartın'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) "Türkiye İçin Evet" yürüyüşü düzenlendi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Çark Caddesi'nde bir araya gelen TÜGVA üyeleri, Adapazarı Kültür Merkezi'ne kadar sloganlar atarak yürüdü.

Burada 23 sivil toplum kuruluşu adına açıklama yapan TÜGVA Sakarya İl Başkan Vekili Celalettin Dilli, düşmanların bütün kılıçlarını kuşandığını ve mazlumlara karşı haçlı mücadelesine giriştiğini, içte de FETÖ ve PKK'nın birleşerek "Hayır" kampanyası yürüttüğünü söyledi.

Hayrın ve şerrin yalnız Allah'tan geldiğine inandıklarını ifade eden Dilli, "Sömürgeleşmiş tüm coğrafyaların umudu olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için 'evet' diyoruz." ifadesini kullandı.

Dilli, 15 Temmuz gecesi vatanına sevdalı milyonların Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozduğuna dikkati çekerek, vatanı hainlerin eline bırakmamak için "evet" diyeceklerini aktardı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta İstasyon Caddesi'nde toplanan TÜGVA Zonguldak İl Temsilciliği üyeleri, "Türkiye için evet" yazılı tişörtler ve Türk bayraklarıyla Madenci Anıtı'na kadar yürüdü.



TÜGVA üyesi Tolga Erkan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyetinin istikrarı ve bekası için oy kullanacaklarını söyledi.

Ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmamak için "evet" dediklerini hatırlatan Erkan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin kaderini bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, gençleri ve liderleri asan, hapseden ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak ve öz vatanımızda parya olmamak için 'evet' diyoruz. Şimdi bizler, her türlü gerici ve durdurmacı müdahaleye karşı bu ülkenin gerçek sahiplerinin arasından çıkacak milli liderlerimizle sonuna kadar yürümek için 'evet' diyoruz. Gençler en son 15 Temmuz'da 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir.' dediler ve doğdukları vatanın savunmasında en ön saflarda şehit oldular. Şimdi, onların bıraktığı sancağı bizler devralacağız."

- Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Sabri Yalım Parkı'nda toplanan vatandaşlar adına açıklama yapan TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı, Türkiye Cumhuriyetinin istikrarı ve bekası için oy kullanacaklarını belirtti.

FETÖ'nün 15 Temmuz'da dış düşmanlarla birlik olup darbe girişiminde bulunduğunu anımsatan Yazıcı, "FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK birleşmiş, 'hayır' için 'hayırda hayır' vardır diyorlar. Biz hayır ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak, ezilmiş, sömürgüleştirilmiş tüm coğrafyaların umudu haline gelmiş bu yolda 'evet' diyoruz. Ülkemizin kaderini bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, gençlerini, liderlerini hapseden, şehit eden vatan hainlerine bırakmamak için 'evet' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından ellerinde çeşitli pankartlar ve Türk bayrakları olan vatandaşlar dağıldı.

- Düzce

Belediye Meydanı'nda toplanan TÜGVA Düzce İl Temsilciliği üyeleri, "Hayat bir sevince, bir de 'evet' deyince güzel", "Biz mutlu günlerimizde 'evet' deriz", "Yeni nesil, yeni anayasa istiyor", "Meclis gençlerle daha güzel" yazılı pankartlar taşıyarak Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan vakıf üyesi 18 yaşındaki Furkan Tuzluoğlu, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının ülke için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Halk oylamasının gençler için ayrı bir önem taşıdığını aktaran Tuzluoğlu, 15 Temmuz'da sokaklarda olan gençlerden bayrakları devralacaklarını belirterek, "Davamız için yoğrulacağız, evrileceğiz, devrileceğiz ama eğilmeyeceğiz. Zafer için emek vereceğiz ve 'Evet' diyeceğiz." diye konuştu.

Yağmur altında gerçekleştirilen yürüyüşe, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve AK Parti İl Gençlik Kolları üyelerinin yanı sıra çok sayıda genç katıldı.

- Karabük

Yenişehir Anıt Meydanı'nda toplanan TÜGVA Karabük İl Temsilciliği üyeleri, "Türkiye için evet" yazılı tişörtler ve Türk bayraklarıyla tekbir getirerek Karabük Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, burada yaptığı konuşmada, ülkenin geleceğinin ne kadar aydınlık olduğunu burada gördüğünü söyledi.

Ülkesine sevdalı, ülkesine sahip çıkacak, medeniyetine sahip çıkacak diğer medeniyetlerle rekabet edecek bir gençliğin yetiştiğini ve vatanına sahip çıktığını aktaran Uysal, "16 Nisan'da yapılacak oylamada kararını vermiş; istikrar, istiklal ve gelecek için 'evet' diyorsunuz, dünyaya bir mesaj veriyorsunuz. Artık eski Türkiye yok. Hem kendi haklarını koruyacak hem de mazlumların haklarını koruyacak bu ülkenin evlatları yetişti ve ülkesine sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.

- Bartın

TÜGVA Bartın İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Türkiye İçin Evet" yürüyüşüne katılan TÜGVA Bartın İl Temsilciliği üyeleri, Kemer Köprü Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Türk bayrakları ile "Türkiye için evet" yazılı tişört giyen gençler, sloganlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

TÜGVA Üniversite İl Başkanı Ebubekir Küçük, grup adına yaptığı açıklamada, 81 ilde "Daha güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için evet" yürüyüşü düzenlediklerini belirtti.

Dışta, bütün kılıçlarını kuşanmış Batının, dünyanın tüm mazlumlarına hamilik yapan Türkiye'ye karşı haçlı mücadelesine giriştiğini ve gençlik olarak kendilerinin ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çıktığı yolda yalnız bırakmamak için "evet" diyeceklerini dile getirdi.



